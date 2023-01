Paderborner Heimatbühne feiert Karneval

Traditionell wurde das Programm zur närrischen Paderstadt und zur närrischen Kinderparty beim Neujahrsempfang der Heimatbühne Paderborn vorgestellt. Gefeiert wird drei Tage in der Paderhalle – von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. Fe­bruar.

„Es wird am Freitag ein buntes Programm mit Büttenreden, Tanz und Musik geben“, gibt Peter Naunheim, Vorsitzender der Heimatbühne Paderborn, einen Ausblick. Und er verrät schon, wer der neue Ordensträger sein wird. Ralph-Jörg Wezorke werde die Laudatio auf keinen Geringeren als Paderborns Bürgermeister Michael Dreier halten.

„Wir freuen uns schon auf eine spannende Büttenrede“, blickt Sitzungspräsident Hans-Joachim Meier voraus. Darauf sei er genauso gespannt wie der neue Elferrat. Die Gala-Prunksitzung beginnt am Freitag, 10. Februar, um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18.45 Uhr. „Aber auch die närrische Kinderparty am Sonntag wird ein Highlight“, verrät Meier. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 12. Fe­bruar, um 14.14 Uhr, in der Paderhalle. Allerdings würden noch Gespräche geführt, und es sei noch nicht schlussendlich geklärt, welche Top-Acts die Heimatbühne in diesem Jahr präsentieren werde.

Sicher ist aber bereits: Die Gala-Partynacht am Samstag erreicht ihren Höhepunkt mit Musik der Gruppe Kraftstoff, Tanzgruppen und Büttenreden aus der Region. Auch konnten bekannte Show-Acts aus dem Kölner Karneval für die beliebte Veranstaltung in der Domstadt verpflichtet werden. Und damit ist für jeden Geschmack sicher etwas dabei. Die Gala-Partynacht beginnt am Samstag, 11. Februar, um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.45 Uhr. Kartenbestellungen sind von sofort an online unter www.heimatbuehne-paderborn.de möglich.