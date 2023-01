Paderborner Heimsieg in der First Lego League

Das Team des Pelizaeus-Gymnasiums hat beim Regionalwettbewerb der First Lego League gewonnen. Die Pelestorms errangen im Heinz-Nixdorf-Museumsforum den 1. Platz und qualifizierten sich damit für die nächste Runde, die Anfang März in Aachen ausgetragen wird.

Das Paderborner Team überzeugte mit einer ausgeglichenen Leistung in allen vier Kategorien des Wettbewerbs. Sowohl mit dem Roboterdesign, ihrer Forschungspräsentation als auch mit ihrem Teamgeist lagen die Paderborner aus Sicht der Jury vorn. Beim Robot Game, dem Herzstück der First Lego, war im Viertelfinale Schluss.

Die First Lego League ist ein internationaler Forschungs- und Roboterwettbewerb, der Kinder und Jugendliche in einer sportlichen Atmosphäre an Wissenschaft und Technologie heranführt. Im Heinz-Nixdorf-Museumsforum wird der Regionalwettbewerb in Kooperation mit der Initiative „Paderborn ist Informatik“ und der Universität Paderborn ausgetragen.