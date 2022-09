Paderborner Hilfe für ukrainische Krankenhäuser

Der Kontakt zu dem Spediteur, der die Lastwagen für das deutschlandweite Einladen und Transportieren der Spenden zur Verfügung stellt, hatte sich im vergangenen Jahr im Ahrtal ergeben: Dort packten Helfer aus dem Brüderkrankenhaus nach der Flutkatstrophe mit an – unter ihnen auch Katrin Brockmann, Praxisanleiterin im Brüderkrankenhaus.

Sie und ihr Mann Rüdiger nutzten nun ihren Urlaub, um die Not der Menschen in der Ukraine ein wenig zu lindern: „Die Auswirkungen des Krieges sind dort noch genauso schlimm wie am ersten Tag des Krieges. Es fühlt sich für uns richtig an, das nicht zu vergessen.“

Sie wurden beim Vorbereiten des Transports von Siegfried Sitterle, Haustechnik, und Georg Herwald Mitarbeitervertretung, unterstützt.