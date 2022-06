Paderborner Hermann Simon veröffentlicht mit 86 Jahren Kurzgeschichten

Hommage an Tante Elsie

Paderborn

Eine berührende Hommage an seine Tante Maria Nass hat der Paderborner Hermann Simon (86) mit einem Kurzgeschichtenband geschrieben. Als Erzählerin mit Talent zur Schauspielerin in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hat Simon sie in Erinnerung. Unter dem Titel „Erzähl es trotzdem, Tante Elsie“ beschreibt er einige Begebenheiten aus dem „alten Paderborn“.

Von Rajkumar Mukherjee