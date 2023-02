Paderborner Hilfsorganisation Helpbus organisiert Transport in die Türkei

300 Kilogramm der Hilfsgüter wurden von dem Verbandstoffwerk Trusetal aus Schloß-Holte Stukenbrock gespendet. Weitere 200 Kilogramm an medizinischen Sachspenden, die die Deutsch-Türkische Gesellschaft aus Paderborn in den vergangenen Tagen gesammelt hat, konnten ebenfalls per Luftfracht in die Türkei gebracht werden.

Helpbus organisierte, koordinierte und begleitete die Spenden bis nach Antalya. „Wir wollten sicherstellen, dass die Lieferung schnell und garantiert bei den Betroffenen ankommt”, berichtet Julius Erdmann von Helpbus. Gelungen sei dies durch die große Bereitschaft des Flughafens Paderborn/Lippstadt, der auch den Kontakt zur deutsch-türkischen Fluggesellschaft Sunexpress herstellte. „Durch die unbürokratische Zusammenarbeit mit dem Flughafen und der Airline, konnten wir innerhalb kurzer Zeit eine zuverlässige und rapide Logistikkette von Paderborn in die Türkei realisieren und schnelle humanitäre Hilfe leisten“, erzählt Julius Erdmann.

Die Betriebsärztin Dr. Dilhun Sahin Akar und die Krankenschwester Sevde Dölen von Sunexpress nahmen die Hilfsgüter am Flughafen in Antalya in Empfang, nachdem diese unkompliziert den Zoll passiert hatten. An diesem Montag, 20. Februar, übergibt Sunexpress die Spenden an die türkische Katastrophenbehörde AFAD, die die sofortige Verteilung der Güter an die Krankenhäuser im Erdbebengebiet übernimmt.

Weitere Spenden vonnöten

„Wir sind sehr glücklich, dass wir auch mit dieser Aktion schnell humanitäre Hilfe leisten konnten, um so die Not ein wenig zu lindern. Das ist insbesondere durch das Engagement der Paderborner Partner und der Institutionen im Katastrophengebiet möglich“, so Erdmann.

Um die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien weiterhin zu unterstützen, bittet Helpbus um weitere Spenden. Geldspenden, die nach Angaben von Helpbus 1:1 weitergegeben werden, können auf dieses Konto überwiesen werden: Kontoempfänger: Helpbus e.V., Institut: Volksbank Köln-Bonn, IBAN: DE20380601864955343031.

Ab dem 25. Februar können Sachspenden jeden Samstag im Paderborner Spendenzentrum in der Wollmarktstraße 101 abgegeben werden. Welche Spenden dringend benötigt werden sowie die Öffnungszeiten werden in Kürze auf der Webseite www.helpbus.de bekannt gegeben.