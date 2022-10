Paderborner hilft unermüdlich im Ahrtal

Ulrich Schäfers war schon 15 Mal im Ahrtal. Nicht als Zuschauer am Rande, sondern als Helfer mittendrin. Die Opfer der Flutkatastrophe vom Juli 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat der Paderborner mit Getränken, Lebensmitteln, Elektrogeräten, Fahrrädern und Geld unterstützt.

„Ich habe so viele Freudentränen gesehen, das motiviert mich enorm, weiter zu helfen“, sagt Ulrich Schäfers, der in der kommenden Woche wieder mit Auto samt Anhänger in die Region aufbrechen will, die wochenlang im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stand, um die es jetzt aber ruhig geworden ist.