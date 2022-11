Paderborner IMOK: Die ersten Maßnahmen rollen an

Paderborn

Mit 36 Maßnahmen will die Stadt Paderborn im kommenden Jahr in die Umsetzung des Integrierten Mobilitätskonzepts (IMOK) einsteigen. Dazu gehört unter anderem der Abbau von Fußgängerampeln zugunsten von Zebrastreifen, eine Neustrukturierung des E-Scooter-Verleihs bis hin zum Ausbau von Parksensoren mit der Möglichkeit zur Online-Buchung von Parkplätzen. Auf dem Prüfstand stehen zudem weitere Anhebungen der Parkgebühren sowie erstmals die Erhebung von Parkgebühren auch an Sonntagen. Auch das Anwohnerparken soll teurer werden.

Von Ingo Schmitz