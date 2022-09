Paderborner Integrationsrat: „Vertrauen in die Demokratie stärken“

Der Integrationsrat Paderborn ruft anlässlich des Tags der Deutschen Einheit am 3. Oktober zur Wahrung der Demokratie und Menschenwürde in Deutschland auf.

Recep Alpan, Vorsitzender des Integrationsrats, mahnt: „Wir dürfen die Einheit unserer vielfältigen, offenen Gesellschaft nicht aufs Spiel setzen. Insbesondere dürfen Ängste und Unsicherheiten der Bevölkerung rechtsextremen Demagogen nicht in die Hände spielen! Das Vertrauen in unsere Demokratie, die Fortschritte hin zu einem Zusammenleben in Vielfalt auf Augenhöhe dürfen nicht verloren gehen.“

Die soziale Ungleichheit in Deutschland wachse angesichts drastisch steigender Kosten für Lebensmittel und Energie, die insbesondere Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen träfen, mahnt der Paderborner Integrationsrat in einer Pressemitteilung am Freitag. Demnach seien Leidtragende häufig Familien mit Kindern und Seniorinnen und Senioren, darunter auch zahlreiche Menschen mit internationaler Familiengeschichte.

„Dabei haben sich bereits in den Hochzeiten der Corona-Pandemie soziale und auch psychische Nöte immens verstärkt. Statt einer Erholung hiervon sehen sich die Betroffenen weiteren, steigenden Belastungen ausgesetzt“, weist der Integrationsrat hin. Hier müsse die Politik wirksame Maßnahmen gegen die drohende beziehungsweise sich verschärfende Armut ergreifen. „Den Menschen in unserem Land muss ein bezahlbares Leben in Würde ermöglicht werden“, fordert der Integrationsrat, der ansonsten befürchtet, dass die bereits bestehende Spaltung der Gesellschaft weiter ausufert.

Laut der Pressemitteilung will der Integrationsrat in Paderborn „die positive Atmosphäre und das harmonische Zusammenleben“ aufrechterhalten und warnt vor der Gefahr einer Vereinnahmung vom rechten Rand des politischen Spektrums.