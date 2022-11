Paderborner Jecken starten in die neue Session

Am 12. 11. 2022 um 19.30 Uhr war es so weit: Peter Naunheim eröffnete offiziell die Karnevalssession 2022/23 im ausverkauften Forum des Hotel Arosa in Paderborn. „Eine Eröffnung, wie es sie noch nie gab, denn die Elferräte und der (zukünftige) Ordensträger sind ja bereits bekannt“, sagte Peter Naunheim, Vorsitzender der Heimatbühne Paderborn.

Es musste also ein etwas anderes Programm her. Durch eine gelungene Mischung aus karnevalistischer (Live-)Musik, Comedy und einer lokalen Büttenrede des Elsener Matthias Heimann mit seiner Tochter Gela wurde der Abend abgerundet.

Natürlich wurde auch der seit 2021 amtierende Elferrat noch einmal vorgestellt. Neben dem Sitzungspräsidenten Hans-Joachim Meier (praenet – das Gesundheitsnetzwerk) sowie seinen Adjutanten Peter Schonlau (MBörso Computer GmbH) und Dr. Tobias Hölscher (Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH) durften auch mehrere bekannte Gesichter aus dem Paderborner Karneval wieder als aktive Elferräte antreten.

Wie Daniel Windmann (Daniel Windmann Lebensmittel GmbH & Co.KG) wollte auch Lars Uecker (UECKER Augenoptik) noch einmal auf die Bühne und wurde so ein zweites Mal in den Elferrat berufen. Der Paderborner Künstler Hyazinth Pakulla, der seit mehreren Jahren schon den jährlich wechselnden Sessionsorden der Heimatbühne gestaltet, freute sich genauso wieder, ein Teil des Elferrats zu sein, wie Dietmar Wolff (dw-concept), Wolfgang Schmitz (Vetter & Engels GmbH & Co.KG) und Diplom-Kaufmann / MDA Michael Debert.

Neu in den Reihen der Vereinigten Elferräte sind von der Verbund-Volksbank OWL Dr. Maximilian Jolmes und der Geschäftsführer der Amicus Steuerberatungsgesellschaft mbH, André Tacke. Zusammen werden sie in dieser Session die Heimatbühne im Karneval vertreten.

Peter Naunheim (links) und der neue Senator Klaus-Peter Henning. Foto: Heimatbühne Paderborn

Klaus-Peter Henning ist der neue Senator

Mit Klaus-Peter Henning wurde ein weiterer Elferrat für verdiente Leistungen zum Senator ernannt.

Da die Veranstaltung in der Paderhalle den Einschränkungen der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war und deshalb der „Orden ohne Namen für einen guten Namen“ im Jahr 2022 nicht verliehen werden konnte, gibt es in diesem Jahr keinen neuen Ordensträger. Vielmehr wird der im Jahr 2021 nominierte Bürgermeister der Stadt Paderborn, Michael Dreier, am 10. Februar 2023 offiziell in das Ordenskapitel aufgenommen. Das Publikum kann sich jetzt schon auf seine Büttenrede zur „Närrischen Paderstadt“ in der Paderhalle freuen.

Wird am 10. Februar 2023 in das Ordenskapitel aufgenommen: Bürgermeister Michael Dreier. Foto: Heimatbühne Paderborn

Die Zuschauer im bunt geschmückten Forum des Hotel Arosa waren begeistert vom dem abwechslungsreichen Showprogramm. Von der Tanzgarde der Heimatbühne über den belgischen Comedian Edgar Andres, besser bekannt als „Ne Bonte Pitter“, bis hin zur Livemusik mit dem Duo D-Lite war für jeden etwas dabei.

Zum Abschluss der Veranstaltung integrierte die Showtanzgruppe der Heimatbühne alle Akteure, den Elferrat und die Gäste in ihren Tanz und übergab Elli und Michael Ernst von D-Lite eine volle Tanzfläche, auf der bis in die Nacht getanzt und gefeiert wurde.