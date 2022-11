Paderborner Jugendrotkreuz erfüllt Kinderwünsche

Unter den zahlreichen eingegangenen Wünschen war in diesem Jahr besonders auffällig, dass sich für zwei Drittel der Kinder warme Winterkleidung, Schulsachen oder grundsichernde Mittel wie Windeln gewünscht wurden. Unterstützt von den Ehrenamtlichen aus den Rotkreuzgemeinschaften halfen die hauptamtlichen Beschäftigten in der DRK-Kreisgeschäftsstelle mit, die Aktion im Vorfeld zu organisieren und erfolgreich durchführen zu können.

Die organisatorischen Fäden lagen insbesondere in den Händen von Yvonne Kosbab und Yannik Nübel. Beide sagen: „Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder viele bekannte Kooperationspartner unsere Wunschsterne in ihren Geschäften und Filialen aushängen und so dazu beitragen, Kinderaugen an Weihnachten strahlen zu lassen.“

Mitmachen ist ganz einfach

Wer die Aktion unterstützen möchte, sucht sich bei einem oder mehreren Kooperationspartnern einen Wunschstern aus. Darauf ist der Wunsch im Wert von etwa 20 Euro des jeweiligen Kindes angegeben. Das gekaufte Geschenk soll anschließend weihnachtlich verpackt spätestens am 9. Dezember beim DRK-Kreisverband in der Neuhäuser Straße 62-64 abgegeben werden. Bei Kleidungsstücken sollte unbedingt der Kaufbeleg mit in das Paket gelegt werden. Zudem muss der Wunschstern des Kindes am jeweiligen Paket befestigt werden, um es zuordnen zu können.

Wer bei der Wunschaufnahme und/oder der Geschenkausgabe helfen möchte, kann sich per E-Mail an [email protected] wenden.

Bei folgenden Kooperationspartnern sind die Sterne ausgelegt:

Sparkasse Paderborn-Detmold, Filiale im Schildern: Schildern 1-7, Paderborn

Sparkasse Schloß Neuhaus: Bielefelder Straße 11,

Paderborn AOK Nord-West: Friedrichstraße 17-19, Paderborn

Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM: Zukunftsmeile 1, Paderborn

Universitätsgesellschaft Paderborn: Warburger Straße 100, Paderborn

Ingos Spielzeugland: Dionysiusstraße 2, Paderborn-Elsen

Rewe Salzkotten: Geseker Straße 12, Salzkotten

Eiscafe Paganini Südring: Pohlweg 110, Paderborn

Einwohneramt Paderborn: Marienplatz 2a, Paderborn

Tee & Café Stübchen im Galeriehotel Paderborn: Bachstraße 1, Paderborn

Brinkmanns Braterei Elsen: Münsterstraße 61, Paderborn

Marktkauf Büren: Werkstraße 26, Büren

Waldklang im Haxtergrund: Haxtergrund 18, Paderborn

Hagebaumarkt Paderborn: Frankfurter Weg 20b, Paderborn

Modehaus Dunschen: Thülecke 23-27, Delbrück

Bauzentrum Westerhorstmann: Bösendamm 1, Delbrück

Marktkauf Kosche: Lange Straße 81, Delbrück

Brautmeier Obstkellerei: Wittendorfer Straße 28, Delbrück

Stadt Delbrück, Rathaus: Marktstraße 6, Delbrück

Elli Markt: Schlaunstraße 3, Delbrück

Stadtsparkasse Delbrück: Lange Straße 17, Delbrück

Volksbank Delbrück-Hövelhof: Thülecke 12, Delbrück