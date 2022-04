Paderborner Kinder in den Startlöchern

Paderborn

Die Kinder und Eltern der drei Kindertagesstätten in Paderborn-Sande ziehen an einem Strang. Gemeinsam stark wollen sie sein für die Menschen aus der Ukraine: So lautet das Motto einer großen Aktion an diesem Samstag, 9. April, auf dem Dorfplatz. Mehr als 100 Kita-Kinder und ihre Geschwister werden auf die Strecke gehen und Runde um Runde Geld für ukrainische Flüchtlinge erlaufen. Ihre Sponsoren pro Runde sind meist Mama, Papa, Oma, Opa, Tanten und Onkel. Und alle, die Lust haben, die Kinder zu unterstützen.

Von Kerstin Eigendorf