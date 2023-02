Paderborner Klinikclowns stellen sich neu auf

Klinikclownin Anne Schwede: „Lachen ist auch in Krisen erlaubt“

56-jährige Paderbornerin ist überzeugt, dass Humor gerade in schwierigen Zeiten seinen Platz hat

Paderborn

Corona, Krieg in der Ukraine: Da bleibt den meisten Menschen das Lachen im Halse stecken. Nicht so Anne Schwede. „Jetzt erst recht!“, sagt die gebürtige Paderbornerin. Gerade in Krisenzeiten werde doch klar, wie wichtig Humor sei. „Lachen verbindet und Humor befreit“, sagt di...

Von Kerstin Eigendorf