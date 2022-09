Paderborner Krankenhaus sucht Pflegespezialisten

Paderborn

Bei der Versorgung von Früh- und Neugeborenen bieten die St.-Vincenz-Kliniken in Paderborn die höchste Versorgungsstufe (Level 1). Fachärzte, Hebammen und Pfleger begleiten hier Kinder mit sehr geringem Geburtsgewicht. Das Perinatalzentrum an der Frauen- und Kinderklinik St. Louise ist das zweitgrößte in Ostwestfalen-Lippe. In der Vergangenheit gab es zeitweise Probleme: Es fehlen Pfleger.

Von Rajkumar Mukherjee