Paderborner Kreislandfrauen wollen viele Themen und Projekte anstoßen

Umso größer war die Freude bei der Kreisvorsitzenden Kornelia Wegener aus Borchen, dass so viele Landfrauen gekommen waren. „Gut gelaunt, und mit vollem Elan eröffne ich heute unseren Kreislandfrauentag 2022 nach zweijähriger Zwangspause durch die Corona-Pandemie“, startete Wegener in die Veranstaltung im Elsener Bürgerhaus.

Bedingt durch die Corona-Pandemie waren nicht nur die Kreislandfrauentage ausgefallen, sondern auch zahlreiche Aktivitäten und Veranstaltungen der Landfrauen ausgebremst worden. Im Fokus der Versammlung standen insbesondere der Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie, aber auch Zukunftsthemen wie die Initiative „Junge Landfrauen“, die mehr Jüngere für die Organisation begeistern soll.

Zahlreiche Redner und Gäste aus Politik und Landwirtschaft waren gekommen. Landrat Christoph Rüther freute sich, dass er erstmals seit Amtsantritt am Kreislandfrauentag teilnehmen konnte.

Kornelia Wegener blickte mit ihrer motivierenden Rede auf zwei herausfordernde Jahre zurück. Treffen waren in dieser Zeit gar nicht möglich oder nur online durchführbar und stellten die Landfrauen damit vor Herausforderungen: „Wir haben unsere Vorstandssitzungen digital durchgeführt und dabei auch feststellen müssen, dass es hier und da noch hakt und wir weiter für den Ausbau der Digitalisierung kämpfen müssen. Wir dürfen uns auch im ländlichen Raum bei der Digitalisierung nicht abhängen lassen.“ Ihr großer Dank ging dabei an die vielen engagierten Landfrauen, die insbesondere zum Beginn der Pandemie mehr als 11.000 Stoffmasken für Pflegeberufe und Hilfsbedürftige genäht haben.

Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg wurde der Aspekt der Landwirtschaft besonders in den Fokus gerückt. Hubertus Beringmeier thematisierte als Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Paderborn dabei insbesondere, dass der Krieg verdeutlich habe, wie wichtig es sei, selbst Weizen anzubauen, um für die eigene Versorgung sorgen zu können: „Hier erfährt die Landwirtschaft aktuell einen wichtigen Perspektivwechsel und wird endlich wieder ernster genommen und der Wert für die Gesellschaft wird noch deutlicher“, sagte er. Die Landwirte müssten aber auch in die Lage versetzt werden, kostendeckend zu arbeiten, was in der aktuellen Zeit eine große Herausforderung sei. Die Kreislandwirtin Susanne Mönnikes unterstrich diese Ansichten und rief zur Orientierung auf regionale Produkte auf.

Das Projekt „Junge Landfrauen“ soll gezielt jüngere Frauen für die Organisation begeistern. Mit Cosima Niehoff ist hier eine passende Kandidatin gefunden worden, die dieses Projekt federführend leitet und unterstützt und für eine junge Verstärkung der Landfrauen sorgen will.

Der Landesverband der Landfrauen hat das Motto „Wissen pflanzen, Werte entfalten“ ausgegeben, berichtete Kornelia Wegener: Unter dem Aufruf „Wir machen die Welle“ möchte er den Fokus auf das Thema Wasser lenken. Hier wollen die Landfrauen aus dem Kreis Paderborn ebenfalls aktiv unterstützten und Beiträge leisten. Die Landfrauen haben zum Neustart nach der Corona-Pause viel vor und zahlreiche Themen und Projekte im Blick.