Paderborner Künstler sammelt nach Tornado Ziegelscherben auf

Olav Schiedel zeigt einige Dachziegel-Splitter. Er nimmt an, dass sie von Dächern von Gebäuden in der Marienstraße oder der Königsstraße stammen und vom Tornado andere Orte geweht wurden.

Am 20. Mai dieses Jahres ereignete sich der Tornado. Für diesen Sonntag, 20. November, – also auf den Tag genau ein halbes Jahr später – lädt Schiedel zu einer Aktion am Westerntor ein. Im Bereich der Haltestellen möchte er die Scherben der Dachziegel aufsammeln, die dort in den Grünanlagen „wie in einer offenen Wunde“ lägen. „Mit verschiedenen Aktionen möchte ich Raum für eine Verarbeitung dieser Ereignisse geben“, teilt er mit.