Paderborner Kunstpreis vergeben

Die 7500 Euro gehen an Maria-Margaretha Modlmayr

Es ist einer der höchstdotiertesten Kunstpreise in Deutschland. Vor mehr als 100 Gästen wurde er in der Zentrale der Sparkasse in Paderborn übergeben, und das bereits zum 13. Mal. Er wird alle zwei Jahre vom Paderborner Kunstverein und der Sparkasse verliehen.

Zu den letzten Preisträgerinnen zählen mit Christine Steuernagel, Dorothea Reese-Heim, Renate Ortner und nun Maria Magdalena Modlmayr allesamt Frauen. Das Preisgeld wird jeweils aus Mitteln der Sparkassenstiftung für die Stadt Paderborn bereitgestellt. Seit 1998 sind so inzwischen fast 100.000 Euro für die Kunst in Paderborn zur Verfügung gestellt worden.

„Die Förderung von Kunst und Kultur liegt uns besonders am Herzen. Insbesondere in den aktuellen Zeiten ist es uns wichtig, den Menschen Möglichkeiten zu bieten, um sich mit Kunstwerken zu beschäftigen, sowie Zerstreuung und positive Gedanken zu finden“, freute sich der Vorstandsvorsitzende der heimischen Sparkasse, Arnd Paas, über die hochkarätige Ausstellung der Werke in der Zentrale.

Bereits im Mai entschied eine Jury über die elf eingegangenen Bewerbungen. „Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen und dennoch war sie eindeutig“, sagte Dr. Alexandra Sucrow, die für den Paderborner Kunstverein Jurysitzung und Preisvergabe begleitete. „Wir freuen uns, dass wir der Paderborner Kunstszene mit diesem Preis eine besondere Bühne schaffen können“, ergänzte Sucrow.

Ausstellung läuft bis zum 21. Oktober

Die Laudatio auf die Künstlerin und ihr Werk hielt der Kunsthistoriker und Kurator Dr. Friedrich Meschede. Maria-Margaretha Modlmayr kam 1967 im Allgäu zur Welt. Sie studierte an der Akademie der bildenden Künste in München. Zahlreiche Ausstellungen, sowohl international, national und auch regional, begleiten das Leben der Künstlerin. Heute lebt und arbeitet sie in Paderborn. Die Ausstellung zeigt bis zum 21. Oktober 2022 einen Querschnitt des Schaffens von Maria-Margaretha Modlmayr und kann während der Öffnungszeiten besucht werden. Der Eintritt ist frei.