Paderborner Landgericht hat heikle Fragen zu erörtern

Mutmaßliche Schützenfest-Vergewaltigung: Beweisaufnahme am zweiten Prozesstag

Paderborn

Das Schützenfest in einem Paderborner Ortsteil werden zwei junge Menschen in schlechter Erinnerung behalten: eine jetzt 25-jährige Frau als mutmaßliches Opfer einer Sexualstraftat, ein 26 Jahre alter Mann als Angeklagter in einem Vergewaltigungsprozess vor dem Landgericht Paderborn.

Von Ulrich Pfaff