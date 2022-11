Paderborner Lehrerausbildung zukunftsweisend

Dem PLAZ dankte sie dafür, dass es die Pädagogen auf den Alltag vorbereitet. Hinter der Abkürzung steht das 1995 an der Universität gegründete Paderborner Lehrerausbildungszentrum, das inzwischen Zentrum für Bildungsforschung und Lehrerbildung – PLAZ-Professional School heißt. Obwohl schon 27 Jahre alt, wurde am Freitag der 25. Geburtstag der Einrichtung nachgefeiert, denn pandemiebedingt war das nicht früher möglich. Das PLAZ war eines der ersten Lehramtsausbildungszentren in NRW. Aber was macht man da genau?

„Das PLAZ ist der zentrale Ort, der für Fragen der Lehrerausbildung zuständig ist, der gemeinsame Ort für alle Lehramtsstudierenden, hier werden Studiengänge entwickelt und neue Fächer aufgebaut“, sagte der Direktor Bardo Herzig dieser Zeitung. Als Fächer, für die im PLAZ Studiengänge eingerichtet wurden, nannte er Psychologie, Ernährungslehre und Islamische Religionslehre.

Demokratiebildung eine neue Herausforderung

Das PLAZ sei von Beginn an zukunftsweisend gewesen und in der Gegenwart besonders zukunftsfähig aufgestellt, betonte Universitätspräsidentin Birgitt Riegraf. So sei es 2014 gelungen, das Lehramt für sonderpädagogische Förderung einzuwerben. Die angehenden Lehrerinnen und Lehrer müssten sich anderen Herausforderungen stellen als vor 25 Jahren, erläuterte Herzig. Zur fachbezogenen Ausbildung kämen Themen wie Inklusion, Digitalisierung und Demokratiebildung hinzu. Die Frage laute: Welchen Beitrag können die einzelnen Fächer dazu leisten und wie können die Elemente dort integriert werden?

In Paderborn wollen viele Studenten Lehrer werden

Obwohl sich die heimische Hochschule „Universität der Informationsgesellschaft“ nennt, werden dort beileibe nicht nur IT-Spezialisten ausgebildet. Mehr als 7000 der knapp 20.000 Studenten – und damit etwa 35 Prozent – haben sich für ein Lehramtsstudium eingeschrieben. Die Lehrerausbildung in Paderborn hat Tradition: Mit der Pädagogischen Akademie (1946-1949) ging es nach dem Zweiten Weltkrieg weiter, gefolgt von der Pädagogischen Hochschule (1962-1965) und der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe (1965-1972). So richtig Fahrt mit bis zu 2000 Studenten pro Jahr nahm sie dann in den Vorgängern der heutigen Universität auf.

Das PLAZ sieht sich nicht als Elfenbeinturm, sondern als „Entwicklungsagentur“ (Herzig), die gezielt mit Partnern aus Forschung, Schulen, Bildungseinrichtungen und der Stadt Paderborn zusammenarbeitet. Der Staatssekretär im NRW-Schulministerium, Urban Mauer, lobte das PLAZ als „Initiator, Motivator und unbequemer Streiter für die Lehrerausbildung“. Weil es „immer schon an Fundamenten und Luftschlössern gebaut“ habe, seien in Paderborn Rahmenbedingungen und neue Ideen entstanden.

Mauer räumte ein großes Problem der Unterrichtsversorgung in Nordrhein-Westfalen ein. Leider lasse sich der Lehrermangel nicht ad hoc beseitigen, weil Bewerber erst nach sieben Jahren für den Unterricht zur Verfügung stünden.

In Informatik und Mathe ist der Mangel groß

Wie berichtet, fehlen vor allem Lehrkräfte in Fächern wie Informatik, Mathematik oder Physik. Auf der anderen Seite gibt es in den Gymnasien in Fächern wie Deutsch mehr Bewerber als Plätze. Mehr Studienplätze und die Erhöhung der Einstiegsbesoldung auf A13 sollen wiederum dem Personalmangel in den Grundschulen entgegenwirken.

Der Erziehungswissenschaftler Eckard König, der mehr als 30 Jahre an der heimischen Uni gelehrt hatte, warb in seinem Festvortrag dafür, die Beratung der angehenden Lehrerinnen und Lehrer während ihrer Ausbildung nicht zu vernachlässigen. Durch eine personenorientierte Beratung mit Coaching-Elementen könnten sich die Teilnehmer ihrer Ressourcen bewusst werden und das Selbst- und Fremdbild ausbalancieren.