Paderborner Lichtmessball feiert großartiges Comeback

Mit einem in jeder Hinsicht grandiosen Lichtmessball hat sich der Paderborner-Bürger-Schützenverein nach drei Jahren Zwangspause eindrucksvoll zurückgemeldet. Der mit mehr als 600 Gästen restlos ausverkaufte Schützenhof bot einen glanzvollen Rahmen für eine rauschende Ballnacht für Schützen sowie Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. König Dennis Happe und Königin Stefanie Nötges samt Hofstaat genossen ihren umjubelten Auftritt sichtlich.

„Der Lichtmessball ist neben dem Paderborner Schützenfest das absolute Highlight. Wir sind mächtig aufgeregt“, gestand ein leicht angespannter König Dennis Happe, der zusammen mit seiner Königin Stefanie Nötges unter den Augen der mehr als 600 Gäste in den Saal einzog. Begleitet wurde das Paar vom jungen Hof, der Hohen Frau Zeremonienmeisterin Silke Wasmuth sowie den Apfel-, Kron- und Zepter-Prinzen. Mit Leichtigkeit absolvierten sie nicht nur den Einmarsch, sondern auch den traditionellen Hoftanz Tampet. Ein rundum tolles Bild!

Schützenoberst Thomas Spieker war schlichtweg begeistert – insbesondere von den Damen, die nach seinen Worten die mit Abstand wichtigsten Personen des Balls seien: „Ohne Sie, ohne Ihren Esprit und Ihren Charme wäre dieser Abend undenkbar. Wir Paderborner Schützen werden heute Abend beweisen, dass wir keine Papiertiger sind, sondern dass sich Frau auch auf dem Tanzparkett jederzeit auf uns verlassen kann. Meine Damen, genießen Sie bitte die unvergesslichen Stunden.“

Zwei Wochen Tampet-Tanz eingeübt

Zwei Wochen lang hatte der Hof um Königspaar Dennis und Stefanie den traditionellen Tampet-Tanz eingeübt. „Wir sind erleichtert, dass alles so gut geklappt hat“, sagte die Majestät anschließend mit einem Lächeln. Denn erst nach der Eröffnung der Tanzfläche verflog auch die Anspannung beim Königspaar. Seit fast vier Jahrzehnten sorgt ein Paderborner dafür, dass der Tampet-Tanz bei den jeweiligen Majestäten zur Freude des Publikums so gut gelingt: Horst-Werner Möllmann.

Im Ambiente des historischen Paderborner Rathaussaals aus dem Jahre 1832 feierten die Festgäste bis in den Morgen. Foto: Reinhard Ebmeyer

Oberst Thomas Spieker nahm dies zum Anlass, den Tanzlehrer für seine Verdienste, insgesamt 36 Jahre, auszuzeichnen. Dem 78-Jährigen sei der Traditionstanz eine Herzensangelegenheit, betonte Rendant Frank Langenhorst gegenüber dieser Zeitung. Horst-Werner Möllmann wurde unter dem Beifall des Publikums mit dem Großen Verdienstorden am Bande dekoriert. Auch seine Frau Regine Möllmann wurde durch den Oberst geehrt: Sie ist die Jubelkönigin des Jahres 1998/99.

Als im Anschluss die ersten Klänge von „An der schönen blauen Donau“ von Daniel Ligges und Band ertönten, schwebte König Dennis mit seiner Königin Stefanie in ihrem weit ausladenden Kleid in bester Wiener-Walzer-Manier über das Parkett. Ein Augenschmaus! Und manch eine Dame seufzte beim Zusehen ein verträumtes „Wie schöööön!“. Danach war das Parkett für alle Gäste freigegeben. Und in Sekundenschnelle eroberten die Paare die Fläche bei Discofox, Foxtrott, Cha-cha-cha und Walzer.

Ein echtes Multitalent: Lucas Fischer zeigte sowohl am Mikro als auch am Barren sein künstlerisches Talent und erhielt viel Beifall. Foto: Reinhard Ebmeyer

Erstmals legte Schützenoberst Thomas Spieker beim Lichtmessball einen Werbeblock ein, um einem der Sponsoren des Abends zu danken: Das Autohaus Thiel präsentierte im Foyer des Schützenhofs den nagelneuen ID Buzz. Für Spieker ist der hippe Elektro-Bulli der „Schütze unter den Neuwagen“, merkte er augenzwinkernd an und sorgte mit seinem ungewöhnlichen Vergleich für viel Gelächter: „Der ID Buzz sieht fantastisch aus, ist zweifarbig angezogen, er trinkt und raucht nicht und macht keine Abgase. Und wenn man ihn von vorne betrachtet, dann muss man sagen, ist er eher vollschlank.“

Vor der Kulisse des historischen Rathaussaals

Der Schützenhof war am Samstagabend übrigens nicht wiederzuerkennen: „Mister Lichtmessball“ Marc Klaholt-Heiermeyer und sein Team hatten die schlichte Halle wieder einmal in einen prunkvollen Saal verwandelt. Im Ambiente des historischen Paderborner Rathaussaals aus dem Jahre 1832 feierten die Festgäste bis in den Morgen. Punkt Mitternacht richteten sich alle Blicke allerdings erneut auf die Tanzfläche.

Dort tanzte Schützenoberst Thomas Spieker mit der amtierenden Apfelprinzessin Nicole Paul. Die 50-Jährige gebürtige Frankfurterin ist verheiratet mit Torsten Vogt, Vizefeldwebel der Kämper-Kompanie. Viele Gäste spekulierten bereits: Wird sie die neue Königin? Man darf gespannt sein! Als Hohe Frau Zeremonienmeisterin wurde beim Ball Anne Voss gehandelt. Sie ist die Ehefrau von Mario Voss, den Paderbornern bestens bekannt als Inhaber des KÖ13 am Neuen Platz sowie Ehrenplatzmajor der Königsträßer-Kompanie.

Um Mitternacht tanzte PBSV-Oberst Thomas Spieker mit der amtierenden Apfelprinzessin Nicole Paul. Wird sie die nächste Königin? Foto: Reinhard Ebmeyer

König Dennis Happe zog nach einer langen und anstrengenden Ballnacht ein äußerst zufriedenes Fazit: „Der Ball und die komplette bisherige Regentschaft waren richtig schön. Wir sind in der gemeinsamen Zeit zusammengewachsen. Allerdings bin ich auch ein wenig wehmütig. Mit dem Lichtmessball ist die Halbzeit der Regentschaft erreicht, jetzt beginnt der Endspurt bis zum Schützenfest.“ Zeit zum Ausruhen bleibt nicht. Zahlreiche Termine stehen beim PBSV sowie bei befreundeten Vereinen an. Am Montag, 10. Juli 2023, wird beim Vogelschießen der Nachfolger ermittelt.