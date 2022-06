Paderborner machen die Tanks voll

Paderborn

Auto an Auto: Am Mittwoch brauchten Fahrer Geduld an den Zapfsäulen der SB Tankstelle und Waschstraße im Gewerbegebiet Dören. Auch hier profitierten Verbraucher von den deutlich gesunkenen Preisen für Benzin und Diesel. Beispielsweise war der Preis je Liter E10 von 2,10 Euro in der Nacht auf etwa 1,78 Euro gegen 13 Uhr gesunken. Unterdessen hatte das 9-Euro-Ticket auch in Paderborn bei vielen Lust gemacht, auf Bus und Bahn umzusteigen.

Von Rajkumar Mukherjee und Jörn Hannemann