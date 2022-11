Paderborner Maspernhalle: Kreis zahlt 170.000 Euro für Nutzung

Paderborn

Der Modernisierungsdruck beim Sportzentrum Maspernplatz ist enorm. Genauso enorm sind allerdings auch die in Aussicht gestellten Kosten in Höhe von 28 Millionen Euro. Erneut befasste sich der Paderborner Ausschuss für Gebäudemanagement in seiner Sitzung am Mittwoch mit der Frage, wie es zu der Kostenexplosion kommen konnte.

Von Ingo Schmitz