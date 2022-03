Paderborner Mastbruchschule holt 1. Preis beim UGO-Schulpreis

„Seit Anfang des Schuljahres sind die Klassen 5 bis 8 der Mastbruchschule komplett mit iPads ausgestattet. Die Schülerinnen und Schüler bekommen ein eigenes iPad von der Schule ausgeliehen, welches sie für schulische Zwecke nutzen können, so dass ein medienintegrierter Fachunterricht vollumfänglich möglich ist“, erläutert Schulleiterin Sabine Wegener. Zusätzlich stehen noch zwei iPad-Koffer bereit.

Nadine Hilpert hat mit ihrer Klasse das virtuelle Klassenzimmer eingeführt. Es ist über einen QR-Code leicht zu erreichen und enthält unterschiedliche interaktive Angebote, die jederzeit für jedes Fach und jedes Thema angepasst werden können. Außerdem finden sich dort, ähnlich wie im Klassenzimmer, Hilfsangebote, um effektiv lernen zu können und Wissen anzuwenden.

Den Schülern bereitet gerade der Spielcharakter bei den digitalen Anwendungen großen Spaß. So erweitern sie spielerisch sowohl fachliche Inhalte als auch digitale Kompetenzen. „Es ist erstaunlich, wie motiviert die Schüler dabei sind, sogar eigene interaktive Übungen zu erstellen und ihre Medienkompetenz dabei zu erweitern“, erklärt Nadine Hilpert die Situation in den Klassen, in denen das digitale Klassenzimmer eingesetzt wird. Zudem lasse es sich als Instrument zur individuellen Förderung und Forderung besonders erfolgreich im Unterricht einsetzen. Wer in ein virtuelles Klassenzimmer schnuppern will, kann dies auf der Homepage der Mastbruchschule machen: www.hsmastbruch.de.