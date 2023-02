Paderborner Museen auf dem Weg zur Barrierefreiheit

Andrea Brockmann interessiert sich nicht nur für Skulpturen, Gemälde, Farben und Formen. Die Leiterin der städtischen Museen und Galerien will die Einrichtungen in einem umfassenden Sinne barrierefrei gestalten.

Dr. Andrea Brockmann, Leiterin der städtischen Museen und Galerien, will die Einrichtungen in Paderborn barrierefrei gestalten – und das nicht nur in baulicher Hinsicht.

„Ich möchte Inklusion um Diversität erweitern“, kündigte Brockmann in der Sitzung des Kulturausschusses an. Auf Anfrage der SPD erläuterte sie, was sie bereits erreicht hat und was sie noch plant. Seit Frühjahr 2021 gebe es Audioguides im Stadtmuseum, seit Sommer 2022 seien die Texte in den Ausstellungen zweisprachig, nämlich auf Deutsch und Englisch.

Die Leichte Sprache werde vorangetrieben, nannte Brockmann einen weiteren Punkt, der ihr am Herzen liegt. Um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen, sei die Beschriftung bei Sonderausstellungen auf 14 Punkt erhöht worden. Und Menschen, die auf einen Blindenhund angewiesen sind, könnten diesen jetzt ins Museum mitnehmen, zählte die Leiterin der Museen und Galerien weiter auf.

Führungen für Teilnehmer von Integrationskursen

Um aus erster Hand zu erfahren, was sich Menschen mit Beeinträchtigungen in Museen wünschen, lud Brockmann die Sozialpsychiatrische Initiative ein. Gespräche mit anderen Selbsthilfegruppen sollen folgen. Seit Sommer 2022 werden im Stadtmuseum und Naturkundemuseum auch Führungen für die Teilnehmer von Integrationskursen angeboten.

Im Januar dieses Jahres hat Brockmann fünf Arbeitsgruppen eingerichtet, die sich mit baulichen Dingen, mit Mehrsprachigkeit, mit Ausstattung, mit analogen und digitalen Texten und Grafiken, mit Vermittlung von Inhalten und mit Nachhaltigkeit befassen. Hoffnungen setzt sie auf das Landesförderprogramm „Neue Normalität“, aus dem Geld für einen barriere- und diskriminierungsfreien Zugang zur Kultur fließt. Im Laufe des Jahres will Brockmann einen entsprechenden Antrag für die heimischen Museen stellen.

Automatische Türöffnung gefordert

Sie wies auf einen Mangel hin, der aber behebbar sein dürfte. Zwar seien die Museen ebenerdig erreichbar, „aber was wir nicht haben, ist eine automatische Türöffnung.“ Manfred Krugmann betonte für die SPD, Inklusion bedeute bauliche und virtuelle Barrierefreiheit, den Einsatz von Leichter Sprache und niederschwellige Angebote zum Beispiel für Migranten. Außerdem gehöre dazu die Information darüber, wo Kultur stattfindet, also auch eine entsprechende Beschilderung. Hier sieht Krugmann beim Museumsareal in Schloß Neuhaus noch Luft nach oben.