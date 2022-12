Paderborner Musiktalente begeistern in historischer Kaiserpfalz

Ein wunderbares Ambiente in der historischen Kaiserpfalz, musikalischer Hochgenuss aus drei Epochen und dieser präsentiert von zwei jungen Paderborner Künstlern der Gegenwart, die ihr außergewöhnliches, vor allem in der Städtischen Musikschule Paderborn erarbeitetes Talent mit eindrucksvollen Darbietungen unterstrichen: Die 18-jährige Christin Marie Meiche (Sopran) und der 17-jährige Hendrik Weßler (Klavier) begeisterten die zahlreichen Gäste bei dem Benefizkonzert.

Für das Konzert in der Kaiserpfalz wurde kein Eintritt erhoben, die Künstler verzichteten auf Gagen, durften im Gegenzug aber die Empfehlung abgeben, dass die bei den Gästen erbetenen Spenden der Paderborner Kinderklinik St. Louise zugutekommen sollten. Insgesamt belief sich die Spendensumme auf 2470 Euro. „Mit dem Geld soll Musiktherapie für die kleinen und kleinsten Patienten ermöglicht werden“, freuen sich Christin Marie Meiche und Hendrik Weßler gemeinsam mit dem Lions-Club Paderborn-Drei Hasen.

Die Verbindung des Lions-Clubs zu den Künstlern besteht seit Beginn dieses Jahres, waren diese im Frühjahr 2022 doch bereits für den Club auf Distriktebene beim Lions-Musikpreis in Lemgo erfolgreich. Im Nachgang vereinbarte der aktuelle Präsident Prof. Dr. Achim Schmidtmann das Benefizkonzert.

Preisgekrönte Nachwuchsmusiker

Für dieses erarbeiteten Christin Marie Meiche und Hendrik Weßler, begleitet durch ihre Lehrerinnen Ursula Kunz und Bettina Verges ein umfassendes Programm, das die Besucher begeisterte. Die voluminöse wie auch abwechslungsreiche Stimme, geprägt von einer warmen Stimmfarbe dieser noch so jungen Sopranistin zog die Zuhörer in ihren Bann. Dabei reichten die Gesangsdarbietungen und zwei Solo-Klavierstücke unter anderem von Wolfgang Amadeus Mozart über Johannes Brahms und Richard Strauss bis zu Andrew Lloyd Webber und mündeten letztlich in einer von mehreren Zugaben im Abba-Welthit „Thank you for the music“. Eine musikalische Zeitreise durch drei Epochen, die das Publikum beeindruckte und lautstarke Ovationen hervorrief.

Die jüngsten Konzertauftritte betrachten Meiche und Weßler auch als Belohnung für ihr jahrelanges großes Engagement, das sie zu Regional-, Landes- und Bundeswettbewerben von „Jugend musiziert“ führte. Hier blieb es nicht nur bei der bloßen Teilnahme, ihre Auftritte wurden auch auf allen Ebenen mit Preisen belohnt. „Jetzt sind wir dem Lions-Club Paderborn-Drei Hasen sehr dankbar, dass wir uns einem breiteren Publikum präsentieren durften. Wir sind in Bezug auf öffentliche Auftritte auf den Geschmack gekommen“, sagt Christin Marie Meiche und Hendrik Weßler ergänzt: „Das hat großen Spaß gemacht und das Publikum war großartig.“