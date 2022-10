Paderborner müssen sich an Befragung beteiligen 

Für die Stadt Paderborn soll ein neuer Mietspiegel erstellt werden. In diesem Zusammenhang werden etwa 2700 Mieter und Vermieter in den nächsten Tagen Post von der Stadt erhalten.

In diesem Zusammenhang ruft die Stadt zur Teilnahme an der Befragung auf. Diese sei erstmals verpflichtend. Grundlage hierfür sei das seit Juli 2022 geltende Mietspiegelreformgesetz. Bis zum 30. November 2022 können Bürger an der Befragung teilnehmen. Mit der Durchführung der Befragung wurde das ALP-Institut aus Hamburg beauftragt.

Die befragten Mieter und Vermieter können durch Eingabe eines persönlichen Zugangsschlüssels unter https://www.alp-institut.de/paderborn an der Online-Befragung teilnehmen. Alternativ können Papierfragebögen ausgefüllt und kostenlos an das ALP-Institut zurückgesendet werden.

Schutz persönlicher Daten soll gewährleistet sein

Der Mietspiegel für die Stadt wird in Zusammenarbeit mit dem Mieterbund Ostwestfalen-Lippe und Umgebung e. V. und dem Haus- und Grundeigentümerverein Paderborn e.V. entwickelt. Alle Beteiligten würden die Einführung eines qualifizierten Mietspiegels in der Stadt befürworten, so die Stadt weiter. Ein qualifizierter Mietspiegel sorge für Transparenz auf dem Wohnungsmarkt und schaffe Rechtssicherheit. Er dokumentiere zudem die ortsübliche Vergleichsmiete für Wohnungen in der Stadt und sei daher von Bedeutung für die Mietparteien.

Der Schutz der persönlichen Daten werde gewährleistet, teilt die Stadt weiter mit. In diesem Zusammenhang sei der Datenschutzbeauftragte der Stadt in sämtliche Verfahrensschritte der Mietspiegelerstellung eingebunden. Zudem überwache er den rechtskonformen Ablauf. Das beauftragte Institut sei zur Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden. Der erste qualifizierte Mietspiegel für Paderborn soll dann voraussichtlich im Frühjahr 2023 in Kraft treten.