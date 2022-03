Paderborner Naturkundemuseum: Nachfolger für Sven Mecke gesucht

Paderborn

Das Naturkundemuseum in Schloß Neuhaus steht ohne Leiter da. Sven Mecke hat das Haus Ende des Jahres verlassen und ist nach Marburg zurückgegangen. An der dortigen Universität hatte er Biologie studiert. Und dort wird er die bedeutende naturkundliche Sammlung der Hochschule wissenschaftlich betreuen. Sven Mecke war erst zum 1. Mai 2019 ins Naturkundemuseum in Schloß Neuhaus gekommen.

Von Dietmar Kemper