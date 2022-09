Paderborner nehmen Abschied von der Queen

Die Anteilnahme nach dem Tod der Queen ist am Freitag auch in Paderborn zu spüren gewesen. Die Gedanken vieler Menschen über das Vereinigte Königreich hinaus fasste der gebürtige Brite Norman Farthing (75) zusammen. „Ein Großbritannien ohne die Queen ist für mich nur schwer vorstellbar“, sagte der langjährige Geschäftsführer des Paderborner Squash Clubs. Als Militärkoch sei er sogar mehrfach in ihrer Nähe gewesen.

In ihrem Laden „Little England“ erinnern Inhaberin Monica Eichler (links) und Mitarbeiterin Stephanie Sillit an die Queen. Deren Tod war am Freitag das Gesprächsthema unter den Kunden.

Trotz ihres Alters von 96 Jahren kam die Nachricht zum Tod von Queen Elizabeth II. am Donnerstagabend für viele Menschen unerwartet. Auch Farthing wurde davon überrascht. „Während meines ganzen Lebens war sie die Monarchin, immer da. Deshalb bewegt es mich sehr, dass sie gestorben ist“, sagt Farthing.

Der Paderborner stammt aus der englischen Stadt Carlisle nahe der Grenze zu Schottland. Seit 1965 lebt er in Deutschland. Bis 1976 arbeitete er als Angehöriger des Militärs. Bekannt ist er für sein Engagement beim Aufbau des Paderborner Squash Clubs, den er zu großen, auch internationalen Erfolgen führte. Während seiner Militärzeit arbeitete er als Koch und war eine Zeit lang auch in einem Nato-Stützpunkt im belgischen Mons beschäftigt. Und hier habe er die Queen erlebt. „Ich bin ihr zweimal begegnet, habe aber nicht für sie gekocht“, sagt Farthing. Seine Gedanken sind nun bei King Charles, dem ältesten Sohn der Queen. „Es wird nicht einfach für ihn, gerade nach dem Verlust der Mutter“, sagt Farthing.

Von einer Begegnung berichtet auch Manfred Müller, früherer Bürgermeister in Lichtenau und von 2004 bis 2020 Landrat im Kreis Paderborn. Bei Facebook hat er mehrere Fotos veröffentlicht, die die Queen, den damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck sowie geladene Gäste zeigen. „Die Fotos sind im Garten des britischen Botschafters in Berlin entstanden“, berichtet Müller aus seinem aktuellen Urlaubsort. Während des letzten Staatsbesuchs der Queen 2015 habe Müller eine Einladung über den damaligen Militärattaché und früheren Regimentskommandanten in Sennelager, Rob Rider, erhalten. Die Begeisterung während des Besuches in Berlin transportiert Müller in der Beschreibung der Gartenszene. „Die Queen war eine große Persönlichkeit, wenn auch von der Körpergröße eher klein“, sagt Müller. Eine Gelegenheit zum kurzen Plausch habe sich nicht ergeben. „Trotzdem war es ein unbeschreibliches Erlebnis für mich. Sie hat das Königreich geprägt, war schon zu Lebzeiten legendär“, sagt Müller.

Die Queen in Paderborn: Erinnerungen an die drei Besuche der englischen Königin Elizabeth II. Der erste Besuch in Paderborn: Am 26. Mai 1965 machte Queen Elizabeth II. als Oberbefehlshaberin auf einer mehrtägigen Inspektionsreise durch kanadische und britische Kasernen in Westfalen auch Halt in Sennelager. In Schloß Neuhaus jubelten ihr viele Menschen auf der Weiterfahrt nach Bad Lippspringe zu. Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn / Hans Gückel 1977 feierte Elizabeth II. ihr 25-jähriges Thronjubiläum. Beim Besuch zum Paderborner Stadtjubiläum am 7. Juli im selben Jahr trug sie sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Auf dem Foto v.l.: Bundespräsident Walter Scheel, Elizabeth II., Bürgermeister Herbert Schwiete, hinter ihm Prinz Philip und Mildred Scheel. Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn / Hanns Köppelmann 1977 feierte Queen Elizabeth II. ihr 25-jähriges Thronjubiläum. Beim Besuch zum Paderborner Stadtjubiläum am 7. Juli im selben Jahr trug sie sich im Beisein von Bundespräsident Walter Scheel, Bürgermeister Herbert Schwiete und Prinz Philip ins Goldene Buch der Stadt ein. Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn / Hanns Köppelmann Am 12. Juli 1985 stattete Queen Elizabeth II. zum letzten Mal Paderborn einen Besuch ab. Abweichend vom Protokoll nahm die Queen noch einen Rundgang über den Rathausplatz, um das Publikum zu begrüßen. Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn / Karl Nolden Zu ihrem Silberjubiläum als Königin und zum Stadtjubiläum 1200 Jahre Paderborn besuchte Queen Elisabeth II. am 7. Juli 1977 Paderborn. Im Eingangsbereich des Paderborner Rathauses trug sie sich im Beisein von Prinz Philip, Prinzessin Margret (Hintergrund) und dem damaligen Paderborner Bürgermeister Herbert Schwiete ins Goldene Buch der Stadt Paderborn ein. Foto: WV-Archiv Begrüß wurde Elisabeth II. auch vom damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel (Foto). Gemeinsam trugen sie sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Foto: WV-Archiv Bei einem Besuch der Queen am 7.7.1977 in Paderborn trug sich Königin Elizabeth II., ihr Mann Prinz Philipp und der damalige Bundespräsident Walter Scheel und dessen Frau ins Goldene Buch der Stadt Paderborn ein. Foto: WV-Archiv Am 12. Juli 1985 stattete Queen Elizabeth II. zum letzten Mal Paderborn einen Besuch ab. Abweichend vom Protokoll nahm die Queen noch einen Rundgang über den Rathausplatz, um das Publikum zu begrüßen. Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn / Karl Nolden Am 12. Juli 1985 stattete Queen Elizabeth II. zum letzten Mal Paderborn einen Besuch ab. Abweichend vom Protokoll nahm die Queen noch einen Rundgang über den Rathausplatz, um das Publikum zu begrüßen. Foto: Berichterstattung über den Queen-Besuch in Paderborn am 7.7.1977 im WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT. Foto: Hannemann Berichterstattung über den Queen-Besuch in Paderborn am 7.7.1977 im WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT. Foto: Hannemann Berichterstattung über den Queen-Besuch in Paderborn am 7.7.1977 im WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT. Foto: Hannemann Im Landrover bei der Inspektion der Soldaten und Waffen der 4. Division: Die Königin und der Herzog von Edingburgh und General Sir Roland Gibbs. Foto: WV-Archiv An der Seite von Bundespräsident Walter Scheel verfolgte Englands Königin am Mittag die Truppenparade in Sennelager, die als größte Heerschau gepanzerter Fahrzeuge außerhalb des Königreichs seit dem II. Weltkrieg galt. Foto: WV-Archiv Ein ganzer Wald von Fahnenstangen, jede geschmückt mit dem Union Jack, signalisierte weithin sichtbar die Ankunft der Queen am 7.7.1977. Foto: WV-Archiv

Gesprächsthema ist die Queen am Freitag auch im Ladenlokal von Monica Eichler (48). Die Tochter eines Briten betreibt seit 2011 den Shop „Little England“ an der Bielefelder Straße in Sennelager. Schon morgens hat Mitarbeiterin Stephanie Sillit, dessen Schwiegervater gebürtiger Brite ist, nur ein Gesprächsthema unter den Kunden wahrgenommen. „Alle haben über die Queen gesprochen, und darüber, wie es nun weitergeht“, sagt Sillit. Die Nachricht zum Tod der Queen habe sie am Donnerstagabend mit der Familie erfahren: „Es ist schön, dass sie jetzt wieder mit Prinz Philip vereint ist“, sagt Sillit.

Würdigung der Verdienste der Queen

Auch Eichler würdigt das Wirken der Queen. „Sie ist es mit 25 Jahren geworden und war so jung“. Und ist Charles ein würdiger Nachfolger? „Er ist König. Punkt“, fügt sie hinzu. Doch auch sie ist skeptisch bei der Frage, wie lange er es bleiben wird. „Vielleicht dankt er nach einem Jahr ab?“, fragt sich Eichler.

Im Namen von etwa 300 Mitgliedern beschreibt zudem Angie Reeh, Vorsitzende des Deutsch-Englischen Clubs Paderborn, was sie an der Queen fasziniert hat. „Sie war eine interessierte, kluge, tolle und humorvolle Frau“, sagt Reeh, die als Kreisrechtsdirektorin tätig ist. Nach dem Tod hat sie Tim Hill, dem Commander der britischen Streitkräfte in Senenlager, per Whatsapp kondoliert.

Auch sie verweist darauf, dass die Queen „an ihren Aufgaben gewachsen“ sei, sich nie in den Vordergrund gestellt habe. „Sie war prominent, aber anders als beispielsweise Schauspieler, die sich in den Vordergrund drängeln“, sagt Reeh. In dieser Haltung sei die Queen auch politisch tätig gewesen, ohne sich „in das Tagesgeschäft“ einzumischen. Reeh: „Sie hat die Diplomatie auf ihre Weise perfektioniert.“ Vor allem aber wird sich Reeh an den besonderen Humor der Queen erinnern. „So, wie sie die Broschen trug und welche sie ausgewählt hat, sagte viel aus“, so Reeh. Und habe so manche Zu- oder Abneigung dezent gezeigt.