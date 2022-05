Paderborner Notunterkunft für Ukraine-Flüchtlinge vor Öffnung

Paderborn-Schloß Neuhaus

Der Abschluss des Umbaus der früheren Dempsey-Kaserne an der Husarenstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus läuft auf Hochtouren. Von kommendem Montag an soll es in vier Gebäuden Platz für bis zu 1000 Geflüchtete aus der Ukraine geben.

Von Rajkumar Mukherjee