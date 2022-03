Paderborner Oberst mit dreifacher Mission

Thomas Spieker geht in seine dritte Amtszeit an der Spitze der Schützen

Von den 37 anwesenden Kompanie-Offizieren – 43 wären theoretisch möglich gewesen – sprachen sich am Samstag 29 für den 55-jährigen Steuerberater aus. Es gab eine Enthaltung. Unter dem Jahresmotto „Neustart mit Charakter“ setzt Spieker auf ein vollwertiges Schützenfest im Juli und will alle Schützenbrüder für eine dreifache Mission gewinnen.

Der erste Schwerpunkt, so Spieker in seiner Antrittsrede, sei die Forcierung der Nachwuchsarbeit. Da sich zahlreiche Vorstandsmitglieder in einem Altersspektrum zwischen 51 und 61 Jahren bewegten, würden sicherlich bei den nächsten Wahlen 2025 wichtige Funktionen neu zu besetzen sein. Jeder Offizier sollte daher potenzielle Nachfolgekandidaten an Verantwortung heranführen. Spieker: „Wir müssen die richtig Guten und Engagierten für unseren PBSV begeistern.“ Es gelte, die Leidenschaft und Toleranz dem Mitmenschen gegenüber, die den Verein besonders auszeichne, an die nächste Schützengeneration weiterzugeben.

Als zweite Mission hat sich Spieker auf die Fahnen geschrieben, der Stadt ein Gesicht zu geben. Das müsse ein freundliches, tolerantes und zukunftsorientiertes Gesicht sein, das die eigenen Wurzeln und Traditionen in einem christlichen Wertefundament hochhalte. Dazu, so der Oberst, gehöre auch, möglichst viele Paderborner beim Schützenfest in diesem Jahr aus der pandemiebedingten Isolation in die Schützengemeinschaft zurückzuholen.

Schützen wollen gesellschaftliche Probleme klar benennen

Besonders am Herzen liegt Thomas Spieker die dritte Mission: Da er beobachtet habe, dass die Gesellschaft immer weiter auseinanderdrifte, gelte es im PBSV über Fehlentwicklungen zu sprechen und auch zu streiten. Der Oberst erinnerte an ein Wort des SPD-Politikers Kurt Schumacher, nach dem die Demokratie auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit und Ehrlichkeit beruhe. Spieker: „Dazu gehört auch, dass wir als Paderborner Schützen gesellschaftliche Probleme klar benennen.“

„Neustart mit Charakter“ lautet das Motto

Nach einer Schweigeminute für die Opfer in der Ukraine hatte Spieker zuvor an die durch die Coronapandemie ausgelöste schwierige Lage im Vereinsleben erinnert, die an den Nerven der Entscheidungsträger im PBSV mehr gezerrt habe, als manch Außenstehender es bemerkt hätte. Doch heute könne man wieder mit Zuversicht in die Zukunft schauen, ohne die Vorsicht aus den Augen zu verlieren. Zum Jahresmotto „Neustart mit Charakter“ werde auch das Schützenfest in diesem Jahr zählen. Der Dank des Oberst galt vor allem Schützenkönig Dirk Scholl und Schützenkönigin Jana Mirk, die in einer vereinshistorischen Ausnahmesituation seit fast drei Jahren im Amt seien und als Gesichter des Neustarts gelten.

Mit deutlichen, teilweise 100-prozentigen Mehrheiten bestimmten die vor zwei Wochen gewählten Offiziere der fünf Kompanien die Bataillons-Offiziere: Neuer Adjutant des Oberst ist der bisherige Presseoffizier Christian Nolden. Neu in der Bataillonsspitze sind Jungschützenmeister Marius Waßmuth und Presseoffizier Pascal Döpker. 86 Offiziere bilden den Gesamtvorstand des 4200 Mitglieder starken PBSV. Nach den Wahlen wurden 20 Offiziere aus ihrem aktiven Dienst verabschiedet, unter ihnen der Oberleutnant der Kämper Thorsten Mertens, der mit 27 Jahren der dienstälteste aktive Offizier war.