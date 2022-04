Paderborner Osterlauf sorgt für Verkehrsbehinderungen

Nach zwei Jahren Pause geht der Paderborner Osterlauf, der älteste deutsche Straßenlauf, in die nächste Runde: Am Karsamstag, 16. April, findet er zum mittlerweile 74. Mal statt. Aus diesem Anlass werden die ausgewählten Laufstrecken für den Kraftfahrzeugverkehr – auch für den Anliegerverkehr – gesperrt. Es müsse mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, die Innenstadt bleibe jedoch weiter erreichbar, teilt die Stadt mit.

Die Innenstadt soll am Karsamstag aber erreichbar bleiben

Mehrere tausend Teilnehmer werden am Karsamstag beim 74. Osterlauf auf den Paderborner Straßen unterwegs sein.

Die Verkehrsteilnehmer werden dennoch gebeten, die Laufstrecke nach Möglichkeit zu meiden und an diesem Tag für die Fahrt in die Innenstadt auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Sperrbeschilderungen sollen auf die geänderte Verkehrssituation hinweisen. Bereits ab Donnerstag, 14. April, steht der Maspernplatz West nicht mehr als Parkfläche zur Verfügung, da dort Versorgungs- und Informationsstände aufgebaut werden.

Für jeglichen Verkehr voll gesperrt wird am Karsamstag von 6 Uhr bis voraussichtlich 19.30 Uhr der Innere Ring zwischen Neuhäuser Tor und Heierstor (Paderwall/Heierswall). Ausgenommen davon ist ganztags die Zufahrt in die Paderstraße mit dem Johannisstift-Krankenhaus vom Neuhäuser Tor aus.

Bereits ab 9 Uhr am Karsamstag können die Straßen Heierswall und Am Bischofsteich nicht mehr befahren werden. Ab 10 Uhr gesperrt wird die Bambini-Laufstrecke für die Grundschulkinder vom Heierswall über Am Bischofsteich, Rolandsweg, Tegelweg und Hillebrandstraße zurück zum Heierswall.

Ab 10.15 Uhr gesperrt wird die Fünf-Kilometer-Strecke, die über Heierswall, Hillebrandstraße, Tegelweg, Nordstraße, Löffelmannweg, Fürstenweg, Dubelohstraße, Rochusweg, Hopfenweg, Fürstenallee, Fürstenweg, Rolandsweg und Am Bischofsteich zurück zum Heierswall führt.

Für den Zehn-Kilometer-Lauf werden ab 11.45 Uhr weitere Straßen gesperrt. Der Lauf führt über Heierswall, Hillebrandstraße, Tegelweg, Nordstraße, Dr.-Rörig-Damm, Rotheweg, Augustdorfer Straße, Schwabenweg, Ingolstädter Weg, Schleswiger Weg, Borkumer Weg, Bayernweg, Dr.-Rörig-Damm, Löffelmannweg, Fürstenweg, Dubelohstraße, Rochusweg, Hopfenweg, Hudeweg, An den Fischteichen, Rochusweg, Hopfenweg, Fürstenallee, Fürstenweg, Rolandsweg und Am Bischofsteich zum Heierswall. Jeweils kurz vor dem Start der Läufe (ab 10.30 Uhr Bambini-Lauf, 11.15 Uhr Fünf-Kilometer-Lauf, 12.30 Uhr Zehn-Kilometer-Lauf, 14 Uhr Halbmarathon) wird die gesamte Laufstrecke an Kreuzungen und Einmündungen gesperrt, und zwar auch für den Anliegerverkehr, der zeitweise nicht von den Grundstücken oder auf die Grundstücke gelangen kann. Die Märkte Combi und Kornblume sind über die Detmolder Straße und Nordstraße zu erreichen.

Parkhaus Rolandsweg nicht erreichbar

Der Linienbusverkehr auf dem Inneren Ring (Paderwall/Heierswall) sowie im Bereich Fürstenweg wird während der Straßensperrung eingestellt. Bei der übrigen Strecke läuft der Linienbusverkehr weiter. Hier müsse laut Stadtverwaltung allerdings mit geringen Wartezeiten gerechnet werden. Für Autofahrer stehen das Parkhaus Neuhäuser Tor (aus Richtung Schloß Neuhaus und Elsen über Neuhäuser Straße und aus Richtung Westerntor über Friedrichstraße), die Tiefgarage Königsplatz (aus Richtung Neuhäuser Tor und Westerntor über Friedrichstraße), die Parkplätze auf dem Liboriberg (aus Richtung Westerntor über Le-Mans-Wall sowie aus Richtung Gierstor über Busdorfwall und Liboriberg) sowie das Parkhaus Libori-Galerie (aus Richtung Husener Straße, Liboriberg und Busdorfwall) zur Verfügung.

Das Parkhaus Rolandsweg liegt im Bereich der Laufstrecke und ist nicht erreichbar. Die Stadt weist darauf hin, dass den Anweisungen von Polizei und Ordnungspersonal Folge zu leisten ist.