Paderborner Osterlauf-Team macht die Winterberger Bobbahn zur Laufbahn

Bobbahn-Run feiert am 24. Juni Premiere: Fünf-Kilometer-Lauf mit Finale an der Kappe

„Das wird eine einzigartige und spektakuläre sportliche Herausforderung“, sind die Organisatoren des Fünf-Kilometer-Laufs mit einem „hammerharten Finale“ in der Veltins-Eis-Arena überzeugt. Der Lauf führt nach dem Startschuss auf dem Großraumparkplatz mit der Fußgängerbrücke durch die Wälder des Erlebnisbergs Kappe und endet am Starthaus 1 der Bahn. Nach knapp fünf Kilometern durch Wald und Wiesen müssen die Läuferinnen und Läufer die 1,6 Kilometer lange Bahn mit 15 Steilkurven, teilweise 15 Prozent Steigung und insgesamt rund 150 Metern Höhendifferenz „erklimmen“.

„Es wird ein Finale der ersten Laufveranstaltung der Bahn, das härter kaum sein kann“, heißt es in der Ankündigung. Nicht nur brennende Waden seien garantiert. Christian Stork, Organisationsleiter des Paderborner Osterlaufs, der das neue Projekt seit längerem geplant hat, kann das aus eigener Erfahrung bestätigen: „Bei einer ersten Besichtigung sind wir die Bahn hochgegangen. Ganz ehrlich: Ich hatte drei Tage Muskelkater. Es ist beeindruckend, wie steil es teilweise ist und ein cooles Gefühl, in einer Röhre zu stehen – und dann noch zu laufen.“ Die Planung sei durch Corona zwischenzeitlich auf Eis gelegt worden. Deshalb freut er sich jetzt auf einen neuen Anlauf.

Für SZW-Geschäftsführer Stephan Pieper ist der Bobbahn-Run „ein weiterer Schritt zum Ausbau der Veltins-Eis-Arena zu einer ganzjährig nutzbaren Event-Location. Auch im Sommer soll die Bahn ein attraktives Ausflugsziel sein. Dieser spektakuläre Lauf setze dabei neue Maßstäbe. „Zudem können wir nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder Gas geben und wichtige Projekte realisieren.“ Die Idee, die Kontakte Richtung Sauerland zu vertiefen, hatte Christan Stork in seiner Zeit bei der Tourist-Information Paderborn. „Leider verlief es im Sande. Durch einen glücklichen Zufall auf einem Geburtstag entstand der Kontakt zu Kreisdirektor Dr. Klaus Drathen. Es folgten erste Gespräche mit Stephan Pieper, daraufhin hat sich das Projekt Bobbahn-Run entwickelt.“

Anmeldungen ab 15. Februar

Der Bobbahn-Run steigt am 24. Juni. Die Anmeldung ist ab dem 15. Februar über die Internetseite der Eis-Arena möglich. Mitmachen können alle Laufbegeisterten ab dem Jahrgang 2007. Angeboten werden Early-Bird-Tickets: Die ersten 100 Anmeldungen kosten nur 20 Euro, danach gilt der reguläre Preis von 25 Euro. Die Läuferinnen und Läufer werden mit vitaminhaltigen Getränken versorgt. Im Anschluss an die Siegerehrung findet eine After-Run-Party mit DJ in lockerer Atmosphäre statt. Ein Rahmenprogramm steht ebenfalls auf der Tagesordnung. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr, der Startschuss fällt um 14 Uhr.

Mit dem SC Grün-Weiß Paderborn hat das Sportzentrum einen Partner mit reichhaltigen Erfahrungen bei Laufveranstaltungen an seiner Seite, unter anderem als Ausrichter des Paderborner Osterlaufs, dem ältesten Straßenlauf Deutschlands, sowie dem Martinslauf.