Paderborner Parkhaus am Rolandsweg könnte aufgestockt werden

ASP sieht bei der Statik kein Problem – Gebäude an vielen Tagen nahezu ausgelastet

Die Statik des Parkhauses am Rolandsweg lasse eine Erweiterung zu, sagte der Leiter des ASP, Dietmar Regener, am Mittwoch in der Sitzung des Betriebsausschusses: „Wir haben geprüft, dass man zwei Halbebenen mit etwa 180 Stellplätzen aus statischen Gründen aufsetzen kann.“

Er reagierte damit auf einen Antrag der Grünen, den Ausbau des Parkhauses zu prüfen, um dem Parken am Straßenrand entgegenzuwirken. Im Bereich Rolandsweg mit den angrenzenden Berufsschulen und der nahegelegenen Maspernhalle fühlten sich die Anwohner von der Parksituation „stark belästigt“.

ASP: verkehrswidrig abgestellte Autos am Nordbahnhof

An dieser Stelle bestehe Handlungsbedarf, bestätigte Regener. Im Bereich des Nordbahnhofs würden viele Fahrzeuge verkehrswidrig abgestellt. Auch der Supermarkt Combi werde nicht nur zum Einkaufen genutzt, und die Anwohner rund um den Rolandsweg beklagten viele Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen.

Eine Aufstockung des Parkhauses am Rolandsweg (540 Plätze) sei bereits 2019 geprüft worden, erinnerte Regener. Dass das Parkhaus neben einer weiteren Etage auch ein zusätzliches Dach mit Photovoltaik bekommt, hält er für machbar: „Dies muss jedoch noch geprüft werden.“ Neben der Überdachung wünschen sich die Grünen einen Batteriespeicher und Ladesäulen.

Antrag verwundert die anderen Fraktionen

Dass der Antrag, die Parkkapazität zu erhöhen, ausgerechnet von den Grünen kam, verwunderte die übrigen Fraktionen. „Ziel muss es doch sein, den Individualverkehr zu reduzieren, statt ihn durch neuen Raum zu begünstigen“, sagte Carsten Büsse für die SPD. Sonst forderten die Grünen doch immer eine Beschneidung des Parkraums, zeigte sich Andreas Kemper von der AfD von dem Antrag überrascht.

Wie Björn Engel deutlich machte, wollen die Grünen in Wirklichkeit nicht mehr Parkflächen schaffen. „In den Quartieren muss der Parkraum reduziert werden“, betonte er und nannte als Endziel, dass Kinder wieder unbesorgt über die Straße laufen können. Um das Parken an der Straße einzudämmen, müssten alternativ Ausbauten von Parkhäusern geprüft werden.

Laut ASP gibt es in der Paderborner City 4100 Parkplätze. Das Parkhaus am Rolandsweg sei an vielen Tagen „nahezu zu 100 Prozent ausgelastet“, erläuterte Regener. Werde es erweitert, stelle sich gleichzeitig die Frage der Wirtschaftlichkeit.

Wird Verschattung zum Problem?

Das Parkhaus wird stark von Schülern der Berufsschulen genutzt, die für das Parken wenig bezahlen. Wird das Gebäude erweitert, müssten die anderen Nutzer für das Abstellen der Fahrzeuge vermutlich mehr berappen, wie in der Ausschusssitzung bereits angedeutet wurde. Darin fand der Prüfauftrag der Grünen an die Verwaltung eine große Mehrheit. Dabei müsse die Stadt auch zwingend klären, welche Folgen die Aufstockung auf die direkte Nachbarschaft mit der Kita habe, beispielsweise wenn es um die Verschattung gehe, mahnte Alexander Martini für die Fraktion Für Paderborn an.