Paderborner Parkhaus-Streit: Chef von Hesse Mechatronics wehrt sich

Seitdem die Pläne für ein Parkhaus in einem Waldstück bekannt geworden seien, „sind wir im Shitstorm“, beklagt Hans Hesse. Der Geschäftsführer der Firma Hesse Mechatronics wehrte sich am Donnerstag entschieden gegen dein Eindruck, er schade der Umwelt.

„Wir sind eines der nachhaltigsten Unternehmen der Stadt, wir haben energieeffizient gebaut, Photovoltaik in voller Auslastung auf dem Dach, 20 Winterlinden gepflanzt und bereits 34 Ladesäulen eingerichtet“, zählte Hans Hesse auf. Um E-Autos in der Belegschaft zu fördern, könnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Firmengelände kostenlos Strom tanken. Und was das Waldstück angehe, betonte der Diplom-Ingenieur: „Wir forsten an anderer Stelle das Doppelte dessen, was wir hier wegnehmen, neu auf. Ich habe der Stadt sogar angeboten, das Dreifache neu zu pflanzen.“