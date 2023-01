Paderborner Parteien wehren sich im NPH-Streit

Bernd Langer (CDU), Markus Müller (Die Grünen), Dr. Michael Hadaschik (FDP) und Johannes Risse (Die Linke) beziehen in einer Pressemitteilung Stellung: „Wir können das Verhalten und die Vorwürfe von Herrn Weigel in Richtung von Landrat Christoph Rüther nicht nachvollziehen. Den Austritt aus der Verbundgesellschaft VPH haben wir nach intensiver Diskussion im Dezember 2022 einstimmig beschlossen. Herr Weigel selbst hatte den Text zum Beschlussvorschlag in der Verbandsversammlung während der intensiven Beratungen verfasst und dem Beschluss dann zugestimmt. Darüber hinaus hat er sich auch in dem am 22. Dezember 2022 stattgefundenen Gespräch diesem einstimmigen Votum der Verbandsversammlung gegenüber der Stadt Paderborn angeschlossen.“

Und weiter heißt es darin: „Dass Herr Weigel seine eigene Entscheidung heute kritisiert und den Verbandsvorsteher öffentlich angreift, schadet dem NPH und vor allem auch der Integrität seiner Person.“ Gemeinsam fordern die genannten Parteienvertreter Herrn Weigel auf, sein Verhalten zu überdenken und „die gemeinsam beschlossene, zukunftsorientierte Neuaufstellung des ÖPNV im Hochstift“ statt zu behindern, mit voller Kraft zu unterstützen.

Strukturuntersuchung in Auftrag gegeben

Unter Führung von Landrat Christoph Rüther hatten die Kreise Paderborn und Höxter mit breiter Unterstützung durch die Fraktionen eine Strukturuntersuchung durch externe Experten in Auftrag gegeben, die bis zum Spätherbst 2023 abgeschlossen sein soll. Um ausreichend Bewegungsfreiheit für eine schnellstmögliche Umsetzung möglicher Veränderungen mit Vorteilen vor allem für die Nutzerinnen und Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs im Hochstift zu erreichen, hatte der NPH unter Berücksichtigung einer einjährigen Kündigungsfrist seinen Austritt aus der VPH zum 31. Dezember 2023 erklärt.

Die SPD hatte ihrerseits in einer Stellungnahme eine erneute Zusammenkunft der NPH-Verbandsversammlung gefordert. Aus ihrer Sicht gebe es noch ungeklärte Fragen, und sie gehen dabei mit Landrat Christoph Rüther (CDU) hart ins Gericht. Die Sozialdemokraten beantragen für eine Sitzung am Mittwoch, 25. Januar, in Brakel eine Aufhebung der Kündigung des Gesellschaftsvertrages mit der VPH.