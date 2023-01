Paderborner Perspektiven: Bei der Hallenfrage Nägel mit Köpfen machen

Was war das für eine fantastische Stimmung, als Paderborns Basketballer zwischen 2006 und 2010 in der 1. Liga spielten! Die „Maspernhölle“ war wie elektrisiert. König Fußball hatte Konkurrenz bekommen.

Inzwischen liegt die Maspernhalle, das „Herz des Paderborner Hallensports“ (Sportdezernent Wolfgang Walter), auf der Intensivstation, und die Baskets stehen vor ungewissen Zeiten. Auch in der kommenden Saison werden die Spieler in der sanierungsbedürftigen Halle noch Körbe werfen, aber was dann?