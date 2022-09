Paderborner Perspektiven: Die Grenzen der Sparmaßnahmen

Not macht bekanntlich erfinderisch. Wie wahr dieses Sprichwort ist, zeigt sich in der aktuellen Energiekrise.

In Sporthallen wird die Warmwasserversorgung abgestellt, in Schwimmbädern ist das Wasser kälter, in öffentlichen Gebäuden gibt es kein warmes Wasser zum Händewaschen mehr und Büros dürfen nur noch bis höchstens 19 Grad geheizt werden. Immerhin: In Schulen und Kitas soll die Temperatur auch zukünftig nicht weniger als 20 bzw. 21 Grad betragen.