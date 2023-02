Paderborner Perspektiven: die Parkhäuser nicht unterschätzen

In diesen Tagen dreht sich alles um das neue Stadthaus. Wie teuer wird es, was wird aus der Dachterrasse? Nicht zu unterschätzen sind aber die unscheinbaren, unspektakulären Häuser, sprich die Parkhäuser.

Mit einem neuen Leitsystem will der ASP den nervigen Parksuchverkehr in Paderborn minimieren.

Ziel des Integrierten Mobilitätskonzeptes (IMOK) der Stadt ist es, den ÖPNV auszubauen und den Autoverkehr zu reduzieren. Dabei könnten vor allem Parkplätze am Straßenrand gestrichen werden.

Um sie aufzufangen, müssten im Gegenzug die vorhandenen Parkhäuser optimal ausgelastet werden. Der Vorschlag der Grünen, das Parkhaus am Rolandsweg aufzustocken, geht in die richtige Richtung. Im Bestand zu bauen ist das Gebot der Stunde, viel zu viele Flächen sind bereits versiegelt.

Es wird in die Höhe gebaut

Weltweit blicken Architekten nach oben, modernisieren und stocken Gebäude auf, erweitern sie beispielsweise durch Gärten als zusätzliche grüne Lungen in der Stadt. Laut ASP-Chef Dietmar Regener wäre eine Aufstockung des Parkhauses am Rolandsweg machbar. Deshalb sollte der Plan weiterverfolgt werden.

Allerdings ist für die Akzeptanz eines Parkhauses nicht nur die Zahl der Etagen ausschlaggebend. Für diejenigen, die mit ihren Autos nach Paderborn hineinfahren, sind die Erreichbarkeit und der Komfort des Parkhauses, die Nähe zum Ziel und die Tarife entscheidend. Es ist erklärter Wille der Mehrheit der Paderborner Politik, dass das Parken teurer wird, und der ASP ist angehalten, die Parkhäuser wirtschaftlich zu betreiben.

Andere müssen für Berufsschüler mitbezahlen

Weil das Gebäude am Rolandsweg bevorzugt von Berufsschülern genutzt wird, wird man diese Gruppe nach einer Erweiterung vermutlich nicht stärker belasten. In die finanzielle Bresche müssten dann die übrigen Parker springen. Empfindet ein Autofahrer die Tarife als zu hoch, wird er weiter einen Platz im Viertel suchen – die Grünen wollen aber gerade die Anwohner vom straßenbegleitenden Parken entlasten.

Wobei die Klage über fremde Autos vor dem eigenen Haus auch etwas heuchlerisch ist. Denn dieselben, die sich darüber beschweren, parken wie selbstverständlich vor anderen Häusern, wenn sie sich in fremden Städten aufhalten. Ein echtes Problem wird straßenbegleitendes Parken nur dann, wenn die Gesundheit beispielsweise von Kindern und älteren Menschen gefährdet ist oder Rollstuhlfahrer blockiert werden.

Wenn es weniger Parkplätze geben wird, müssen die übrig bleibenden schnell und leicht zu finden sein. Der ASP schafft mit dem neuen Parkleitsystem die Voraussetzungen dafür. Dafür hat er ein Lob verdient, denn wahrlich nicht jede Stadt ist hier so weit wie Paderborn. Parksuchverkehr nervt Anwohner wie Autofahrer gleichermaßen. Ihn wird das Parkleitsystem minimieren.

Service für die Autofahrer

Unweigerlich werden Autofahrer in den nächsten Jahren mehr und mehr in die Defensive geraten – Stichwort Klimaschutz –, aber mit dem Parkleitsystem hat die Stadt auch einmal etwas für sie getan und nicht nur für Radfahrer, die auf der politischen Agenda der Grünen längst an die erste Stelle gerückt sind. Laut Bürgermeister Michael Dreier soll das moderne Stadthaus auch Frequenz, also Besucher, in die City bringen. Und die müssen ausreichend Parkplätze vorfinden.