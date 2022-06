Paderborner Perspektiven: Ein Parkhaus muss nicht schön sein

Paderborn

Eigentlich ist ein Parkhaus ein schnöder Gebrauchsgegenstand. Man fährt hinein, erledigt, was man sich vorgenommen hat, bezahlt und fährt wieder raus. Eigentlich, denn in Paderborn muss der „Mobilitätshub“ am Bahnhof ja gleich ein Deluxe-Parkhaus werden, eines mit hohem künstlerischen Wert.

Von Dietmar Kemper