Paderborner Perspektiven: Einsatzkräfte sind das ganze Jahr in Gefahr

Paderborn

Die heimtückischen Angriffe in der Silvesternacht zum Nachteil von Einsatzkräften der Feuerwehr, Rettungsdienste und der Polizei müssen Folgen haben. Nicht nur in Berlin und anderen Großstädten wurden Lebensretter mit Böllern und Raketen beschossen. Auch hier bei uns im Kreis Paderborn wurden Feuerwehrleute gezielt mit Pyrotechnik beworfen und dabei verletzt. Solche Vorfälle dürfen sich nicht wiederholen! Aber was hilft?