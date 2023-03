Paderborner Perspektiven: Das Ende einer Endlos-Debatte

126 Büros auf 4700 Quadratmetern, die seit 13 Jahren leer stehen! Was für eine Vergeudung von Ressourcen, schießt es einem durch den Kopf, wenn man die Gebäude der Stadt Paderborn am Abdinghof und am Marienplatz besichtigt.

Blick in die leer stehende Paderborner Stadtverwaltung am Abdinghof.

Wie kann eine Immobilie in so exponierter Lage so lange ungenutzt leer stehen? In der freien Wirtschaft wäre das wohl undenkbar. Um den Hintergrund zu verstehen, muss man in die Historie blicken: Der damalige Bürgermeister Heinz Paus hat 2010 aus verständlichen Gründen die Gebäude räumen lassen. Wissentlich die Büros weiterzunutzen, obwohl klar war, dass ein Brand in einer Katastrophe für Beschäftigte und Besucher hätte enden können, wäre wohl grob fahrlässig gewesen.