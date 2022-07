Paderborner Perspektiven: Libori 2022 – das Positive überwiegt

Libori 2022 biegt in Richtung Finale ein. Das Stadtfest hat sieben phantastische Tage hinter sich. Viele positive Ereignisse werden 2022 in Erinnerung bleiben – sei es der Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der volle Dom zur Pontifikalvesper mit Schreinerhebung oder auch das eindrucksvolle Friedensgebet mit Michael Patrick Kelly.

In Erinnerung bleiben auch die markigen Reden von Prof. Dr. Johannes Beverungen (Libori-Gilde) und Unternehmer Wolfgang Grupp. Der Gilde-Vorsitzende nahm sich die überbordende Bürokratie in Deutschland vor, die dem Mittelstand die Freude am Unternehmertum raubt. Der Trigema-Chef zielte auf die gierigen Manager und punktete damit bei den Handwerkern. Hoffentlich haben sich die anwesenden Politiker einige der Botschaften hinter die Ohren geschrieben.