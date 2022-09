Paderborner Perspektiven: Schiefe Diskussion über die Innenstadt

Denen, die in der Nähe wohnen, denen, die durch die Westernstraße ins Paderquellgebiet laufen möchten, um sich dort zu erholen. Natürlich auch denen, die ins Kino gehen, zum Gottesdienst oder zu einer Ausstellung.

Die Diskussion über das „IMOK“, das Integrierte Mobilitätskonzept der Stadt, hat Schieflage bekommen. Wenn die Sprache auf die City kommt, geht es fast nur noch um deren Erreichbarkeit mit dem Auto.

Das ist einerseits verständlich, denn die von Corona und Online-Riesen wie Amazon geplagten stationären Händler stehen teilweise mit dem Rücken zur Wand. Weitere Umsatzverluste in einem von hohen Lebensmittel- und Energiepreisen verunsicherten Umfald könnten für einige das Ende bedeuten. Die Geschäftsleute sind in hohem Maße auf die Generation 50plus angewiesen, für die es völlig selbstverständlich ist, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren.

Nicht so stark aufs Auto fixiert

Für die jüngere Generation gilt dies nicht. Sie ist nicht aufs Auto fixiert und zieht nicht selten E-Scooter, Rad und Bus vor. Daher sind für sie ausgebaute Radwege, Querungshilfen und autofreie Zonen wichtiger als Parkplätze. Der Verwaltung und Politik muss es beim „IMOK“ gelingen, zum Wohle des Klimaschutzes den Individualverkehr zu verringern, den ÖPNV attraktiver zu machen und Anreize zu schaffen, mehr Strecken zu Fuß zurückzulegen. Und sie muss deutlich machen, dass Konsum nicht der einzige Aspekt ist, den eine Innenstadt befriedigen soll.

Aufenthaltsqualität ist entscheidend

Anschauungsunterricht lieferte die „Innenstadtkonferenz“ am Donnerstag im Schützenhof. Allein die Vielzahl der unterschiedlichen Akteure signalisierte, dass es für die Innenstadt der Zukunft ein entscheidendes Kriterium gibt: die Aufenthaltsqualität. Die hängt aber nicht nur von einer breiten Palette an Geschäften und Restaurants ab, sondern genauso von gemütlichen Plätzen, Grünzonen, Festen, Kultur, der Erreichbarkeit der Verwaltung und von einem Umfeld, in dem sich die Bürger auch abends sicher fühlen können.

Natürlich ist Erreichbarkeit wichtig. Autos ganz aus der City zu verbannen, darf nicht das Endresultat des „IMOK“-Prozesses sein. Die Lobby der Händler, also Werbegemeinschaft, Citymanager, IG Innenstadt und CDU-Mittelstandsvereinigung, mahnt das zu Recht an. Im eigenen Interesse sollte sie aber nicht den Fehler machen, sich untereinander zu bekriegen. Zuletzt zweifelte der MIT-Vorsitzende Friedhelm Koch offen die Kompetenz von Citymanager Heiko Appelbaum an, nur weil der nicht mit allen Forderungen der IG Innenstadt konform geht und sie als „Sprachrohr von wenigen“ bezeichnete.

Abgesehen von der ungeschickten Formulierung ist dem Citymanager nichts vorzuwerfen. Er analysiert gründlich die Situation von Einzelhandel und Gastronomie, versucht Leerstände zu beseitigen, verhandelt mit potenziellen Bewerbern. Er versucht das „Paderborn-Gefühl“ innerhalb des Einzelhandels zu stärken, er wirbt für nachhaltige Geschäftskonzepte und für Ideen der Universität wie die Smartmarket-App, betreibt Öffentlichkeitsarbeit, um Verständnis für die Anliegen der Händler zu schaffen, und er hat außerdem die „Innenstadtkonferenz“ mit auf den Weg gebracht.

Innenstadt sieht nicht trostlos aus

Paderborns Innenstadt ist bei weitem nicht so trostlos wie so manche im Ruhrgebiet. Paderborn steht vergleichsweise gut da, wie das Planungsbüro Urbanista bei der Konferenz am Donnerstag mehrfach hervorhob. Und dass Appelbaum das Auto nicht zum Fetisch erhebt und dem „IMOK“ einiges abgewinnen kann, ist ihm auch nicht anzukreiden. Als Manager der City muss er sie als Ganzes im Auge haben, Alt und Jung berücksichtigen. Der Blick aufs „IMOK“ ist auch eine Generationenfrage. Gemeinsam haben alle Generationen, dass sie für mehr Aufenthaltsqualität eines auf jeden Fall brauchen: eine klimafreundliche City.