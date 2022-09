Paderborner Perspektiven: Teuer, teurer, Mobilitätshub

Wer soll das bezahlen, wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke-Pinke, wer hat so viel Geld? Die Zeilen dieses alten Karnevals-Gassenhauers passen hervorragend auf die Situation der Stadt Paderborn.

Die Kosten für den Mobilitätshub am Bahnhof steigen immer weiter.

In der kommenden Woche wird sie ihren Haushaltsplan 2023 vorlegen. Neben vielen drängenden Fragen, zum Beispiel, wie man trotz aller Energiesparmaßnahmen die explodierenden Kosten begleichen will, taucht die Frage auf, wie die vielen in der Pipeline liegenden Neubauprojekte geschultert werden sollen.