Paderborner Pfingstfestival als Anfang

220 Menschen feierten am Pfingstwochenende gemeinsam das „Fest der Jugend“ in der Gemeinde St. Dionysius in Paderborn-Elsen. Nun widmet sich das Planungsteam „Refocus.Him“ der Zukunft: Vor gut einer Woche startete der Youtube-Kanal der Gruppe, auf dem sie unter anderem die Vorträge und Glaubenszeugnisse des Pfingstfestivals zur Verfügung stellt. Zwei Beiträge gibt es dort bereits zu sehen.

Das Team freut sich schon auf weitere Projekte – unter anderem Pfingsten 2023 in Zusammenarbeit mit der Gemeinde St. Dionysius in Paderborn-Elsen.

Auf ihrem Instagram-Account informiert die Gruppe zusätzlich über alle anstehenden Veranstaltungen. Bereits an diesem Mittwoch, 13. Juli, soll bei einem Teamtreffen das „Fest der Jugend“ 2023 Thema sein. Nach dem positiven Feedback der Elsener Gemeindemitglieder sollen diese noch enger in die Planung des nächsten Jahres einbezogen werden.

„Wir sind so dankbar über die positiven Rückmeldungen zum diesjährigen Pfingstfestival. So viele Leute haben uns erzählt, dass das Wochenende eine Stärkung für ihren Glauben war”, erzählt Ina Sasse, die das Glaubensfestival gemeinsam mit Julie Adamik initiiert hatte. Besonders schön sei es gewesen zu sehen, dass das Fest der Jugend, das ursprünglich der Loretto-Gemeinschaft entstammt, großen Anklang in der Ortskirche gefunden hat. „Es sind einige Elsener, zum Beispiel von den Ministranten und der KFD, auf uns zugekommen, mit dem Wunsch, das Fest der Jugend nächstes Jahr wieder in ihrer Gemeinde zu feiern.“

Auch Thorsten Hasse, Vikar im Pastoralen Raum Elsen-Wewer-Borchen, sieht ein großes Potenzial in der Zusammenarbeit der St.-Dionysius-Gemeinde und „Refocus.Him“ „In Zeiten wie diesen, in denen sich das Gemeindeleben für viele schwierig oder zäh gestaltet, können Aufbrüche wie diese neue Hoffnung schüren“, betont Hasse.

So erging es der 64-jährigen Anita. „Der Heilige. Geist war deutlich spürbar in einer herrlich illuminierten, vollen Kirche mit modernem Lobpreis und so vielen jungen Menschen, die tief im Gebet waren“, erinnert sie sich. „Auch die Möglichkeiten zu Gesprächen mit Priestern, persönlichem Segen und zur Beichte berührten mich sehr.“

Band spielt am Vortag der Libori-Eröffnung

Und „Refocus.Him“ macht weiter: Am Vortag der feierlichen Libori-Eröffnung spielt die Lobpreisband der Gruppe auf der Veranstaltung „Gesichter der Weltkirche“ des Erzbistums Paderborn im Forum St. Liborius.