Paderborner Polizei fasst mutmaßliche Weihnachtsmarkt-Einbrecher

Die Paderborner Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag zwei Männer (24/28) vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mehrere Einbrüche in Weihnachtsmarkt-Stände verübt zu haben. In ihren Vernehmungen machten die Männer keine Angaben.

Einer Streife fielen gegen 1.30 Uhr zwei verdächtige Männer in der Westernstraße auf. Als die beiden den Streifenwagen erblickten, versuchte einer, schnell etwas unter seiner Kleidung zu verstecken, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Polizisten kontrollierten die Männer (24/28). Bei ihrer Durchsuchung kamen mehrere Werkzeuge zum Vorschein. Am Kassenhäuschen des an der Ecke Liliengasse stehenden Kinderkarussells und an zwei Imbissständen entdeckten die Polizisten frische Einbruchspuren, die den Angaben zufolge mit den versteckten Werkzeugen korrespondierten. Einer der beiden polizeibekannten Männer war bereits vergangenen Woche in der Nähe einer aufgebrochenen Weihnachtsmarkhütte gesehen worden.

Die beiden Tatverdächtigen kamen ins Polizeigewahrsam und das mutmaßliche Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt. In ihren Vernehmungen machten die Männer keine Angaben. Gegen beide laufen jetzt Strafverfahren wegen des Verdachts auf mehrere Einbrüche.