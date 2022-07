Paderborner Polizei findet mutmaßliches Diebesgut

Die Paderborner Polizei hat am vergangenen Samstag zwei Gartengeräte gefunden. Jetzt sucht sie nach dem Besitzer.

Es war ein Anwohner, der in einem Waldstück an der Ecke Dubelohstraße-Rochusweg die beiden Geräte gefunden hatte. In demselben Gebiet rund um den Fundort seien laut Polizeiangaben bereits ähnliche Gartengeräte gestohlen worden.

Die Polizei geht davon aus, dass auch diese Maschinen gestohlen und von den Tätern versteckt worden sind. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine Honda Motorfräse und einen Akku-Rasenmäher der Marke Makita.

Die Paderborner Polizei bittet den Besitzer oder Personen, die wissen, woher die Geräte stammen, sich zu melden. Hinweise werden unter folgender Rufnummer entgegengenommen: 05251/3060.