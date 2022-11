Paderborner Polizei stoppt gefährliche Autofahrt eines 18-Jährigen

Ohne Führerschein unterwegs, am Vorabend Marihuana konsumiert: Ein 18-Jähriger ist in Paderborn am Montagnachmittag (7. November) nach einer kurzen Verfolgungsfahrt von der Polizei gestoppt worden. Der junge Autofahrer hatte mehrere Personen gefährdet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wie die Kreispolizeibehörde am Mittwochmorgen berichtet, waren Streifenpolizisten am Montag gegen 15.20 Uhr auf der Marienstraße unterwegs: Unmittelbar vor der Zufahrt zur Zentralstation sahen die Beamten, wie ein Skoda Fabia rangierte. Dabei fuhr der Fahrer so schnell und unkontrolliert rückwärts, dass er auf dem Gehweg abgestellte Mülltonnen umfuhr.

Etwa vier Meter neben den Mülltonnen befand sich eine kleine Personengruppe, die zur Seite sprang. „Eine Passantin signalisierte noch mit den Armen winkend ‚Halt, Stopp!‘, doch der Fahrzeugführer – ein 18-jähriger Paderborner – setzte seine Fahrt unbeirrt vor den Augen der Einsatzkräfte fort“, führte Kriminalhauptkommissarin Corinna Koptik weiter aus.

Die Polizisten wollten daraufhin das Auto anhalten und den Fahrer überprüfen. Dieser hielt bei Rotlicht unmittelbar vor dem Streifenwagen an der Kreuzung Marienstraße/Königstraße. Zusätzlich zu dem Anhaltezeichen „Stopp Polizei“ stieg ein Polizist aus und trat an die Beifahrertür des Skoda heran. Als er an die Seitenscheibe klopfte, versuchte der Fahrer hektisch einen Gang einzulegen und ließ den Motor aufheulen.

Fahrer flüchtet mit Vollgas vor Polizei

Polizeisprecherin Koptik: „Durch Gestik und Mimik versuchte der Beamte, dem 18-Jährigen und seiner Beifahrerin zu vermitteln, ruhig zu bleiben und stehenzubleiben; stattdessen gab der Fahrer mit quietschenden Reifen bei schon teilweise geöffneter Beifahrertür Vollgas und bog nach rechts in Richtung Königstraße ab.“

Die Königstraße ist dort ein verkehrsberuhigter Bereich. Der Autofahrer beschleunigte den weiteren Polizeiangaben zufolge den Skoda verkehrswidrig und derart rücksichtslos, dass Passanten rechts- und linksseitig der Königstraße zurückwichen: „Der Beschuldigte beschleunigte augenscheinlich durchgehend, um sich mit höchstmöglicher Geschwindigkeit der Polizeikontrolle zu entziehen.“ Die Streife konnte zunächst nicht aufschließen.

Der 18-jährige Fahrer fuhr dann weiter in die Padergasse. Dort versuchte er, auf einen rückwärtigen Hof zu fahren, fuhr sich jedoch vor einem geschlossenen Zufahrtstor fest. Der Beschuldigte stieg bei Eintreffen der Polizisten vom Fahrersitz aus dem Auto.

Er wurde aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Anschließend wurde er gefesselt. Noch am Einsatzort, so die Polizei weiter, gab der 18-Jährige den Polizisten gegenüber an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und mit dem Auto eines Freundes ohne dessen Wissen unterwegs gewesen zu sein. Weiterhin äußerte er, dass er am Vorabend Marihuana konsumiert hatte.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde eingeleitet.