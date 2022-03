Paderborner Polizei sucht Räuber mit Phantombildern

Überfall an der Germanenstraße: 25-Jähriger mit Messer und Fäusten verletzt

Paderborn-Elsen

Nach einem Raubüberfall Anfang Februar auf einen 25-jährigen Mann hat die Polizei jetzt Phantombilder veröffentlicht, um die bislang unbekannten Tatverdächtigen zu identifizieren. Die Tat wurde am Montag, 7. Februar, gegen 18 Uhr an der Germanenstraße in Paderborn-Elsen verübt. Das Opfer wurde verletzt.

- -