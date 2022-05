Paderborner Pontanusstraße: Einmündung in die Bahnhofstraße wird geöffnet

Paderborn

Nach umfassenden Baumaßnahmen kann die Bahnhofstraße teilweise wieder befahren werden, wie die Stadt Paderborn mitteilt: Die Einmündung der Pontanusstraße in die Bahnhofstraße wird am Montag, 9. Mai, geöffnet. Bis zur Aufhebung der Vollsperrung der Bahnhofstraße gilt eine Einbahnstraßenregelung, und zwar von der Riemekestraße in Richtung Bahnhofstraße.

Von Katharina Freise