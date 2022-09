Paderborner Publikum feiert Oratorium im Dom

Unter dem Dirigat von Thomas Berning erlebte das Publikum am Freitagabend im Paderborner Dom das Oratorium „König David – Symphonischer Psalm in drei Teilen nach dem Drama von Réne Morax“ des Schweizer Komponisten Artur Honegger (1892 bis 1955). Hoch motivierte Akteure wie die exzellent einstudierte Domkantorei Paderborn, die professionell spielende Nordwestdeutsche Philharmonie, die renommierten Gesangssolisten Carine Tinney (Sopran), Sarah Romberger (Mezzosopran) und Hansjörg Mammel (Tenor) sowie An Kuohn und Christian Onciu in ihren prägnanten Sprecherrollen trugen zum erfolgreichen Gelingen bei.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar